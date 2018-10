Italië houdt voet bij stuk over begroting

De Italiaanse regering wil het tekort op de begroting volgend jaar laten oplopen tot 2,4 procent van het bbp. Zo zet de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging zich lijnrecht tegen over de partners in de eurozone, die met de vorige regering in Rome hadden afgesproken om het tekort te beperken tot 0,8 procent.

In de brief erkent Tria dat de regering 'zich ervan bewust is dat ze een budgettair pad bewandelt dat niet in overeenstemming is' met de Europese begrotingsregels. De stijging van de uitgaven is volgens de minister een noodzakelijke maatregel om de slechte economische situatie in het land te keren.

Op een persconferentie sprak premier Conte wel sussende taal. Hij beklemtoonde dat 2,4 procent de absolute bovengrens is en dat de regering mogelijk op een lager tekort zal afkloppen. Daarnaast verzekerde de eerste minister dat Rome de dialoog met Brussel zal blijven voeren, ook indien de Commissie besluit om de Italiaanse begroting af te wijzen.

'Wij zijn geen bende heethoofden, die in de regering gekomen zijn', zei de partijloze premier. Zonder de maatregelen verzeilt het land volgens hem in een nieuwe recessie. Maar Conte verzekerde ook dat Italië in Europa blijft. 'Er is geen kans op een 'Italexit' of een vertrek uit de eurozone.'

De Europese Commissie heeft nog zeven dagen tijd om te beslissen of ze de Italiaanse regering al dan niet zal verzoeken om de begrotingsplannen bij te sturen. Dinsdag buigt ze zich in Straatsburg over de volgende stappen. Maandagochtend liet bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici op de Franse radio wel verstaan dat de Commissie niet aanstuurt op een 'crisis' met Italië. Anderzijds moet de Commissie respect afdwingen voor de begrotingsregels in de eurozone. 'Om die reden moeten we navigeren tussen twee geboden: een crisis met Rome vermijden, en binnen het kader van de gemeenschappelijke regels blijven', zei Moscovici.