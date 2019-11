ZapFloorHQ haalde in oktober 1 miljoen euro op voor de uitbouw van een digitaal platform dat het administratieve beheer van coworkingruimtes regelt.

Hoe is Zapfloor ontstaan? "Oorspronkelijk waren we een soort Booking.com voor de verhuur van bureauruimtes", zegt medeoprichter Wouter Schoofs. "Wie op onze website een postcode invoerde, kreeg de dichtstbijzijnde vrije kantoren te zien. Toen we ontdekten dat coworkingruimtes worstelden met hun operationele administratie, hebben we onze focus verlegd."

...