De rentestijgingen, de duurdere grondstoffen en het onzekere economische klimaat wegen op de woningmarkt. De prijzen in reële termen dalen en ook de activiteit staat onder druk. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Notarisbarometer.

In het eerste semester van dit jaar zagen de notarissen het aantal vastgoedtransacties afnemen met 1,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Vooral in juni 2022 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: 12,7 procent minder transacties dan in juni 2021.

Gezien de hogere energieprijzen, de klimmende rente en de algemene onzekerheid in de economie vindt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, het niet onlogisch dat kopers op de rem gaan staan. "De daling is al bij al beperkt", vindt hij ook. "Maar het is wel lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio's op achteruit ging. Enkel na de eerste coronalockdown, vanaf maart 2020, zagen we de activiteit overal dalen."

In Brussel is de daling minimaal (-0,3 procent). Wallonië tekent voor de grootste daling: 2,5 procent. In Vlaanderen noteerden de notarissen 1,5 procent minder transacties.

Reële prijsdalingen

Ondanks de afgenomen drukte op de woningmarkt blijven de nominale prijzen nog wel stijgen. Een huis in ons land kost nu gemiddeld 314.666 euro. Dat is 6,3 procent meer dan het jaargemiddelde van 2021. Notaris Bart van Opstal: "Dat is nog steeds een stijging, maar als je rekening houdt met de inflatie, die 7,7 procent bedroeg, daalde de gemiddelde prijs in reële termen. In het eerste trimester van 2022 klokte de prijs af op 316.001 euro, dus iets hoger dan in het afgelopen trimester."

In Vlaanderen betaalden kopers in het eerste semester 2022 gemiddeld 341.635 euro voor een huis, een prijsstijging van 6,1 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. In de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs nog 342.699 euro.

Op de appartementenmarkt bleef de nominale prijsstijging in de eerste jaarhelft beperkt tot 2,4 procent. In reële termen komt dat neer op een prijsdaling van 5,3 procent. De gemiddelde prijs van een appartement in ons land bedraag nu 257.839 euro.

Eén op vijf van de verkochte appartementen in ons land was een nieuwbouwappartement, zowat dezelfde verhouding als in 2021. In Vlaanderen is de verhouding gelijkaardig: 21,6 procent nieuwbouw versus 78,4 procent bestaand vastgoed.

Veel jonge kopers

De Vastgoedbarometer van de notarissen bevat ook data over de leeftijd van de kopers. De gemiddelde leeftijd van wie tot nu toe in 2022 vastgoed kocht bedroeg 39 jaar. Opvallend: het aandeel van de jonge kopers (30 jaar of jonger) is gestegen: van 27,9 procent in 2021 naar 29,8 procent in de eerste zes maanden van 2022. Notaris Bart van Opstal bevestigt dat jonge kopers de afgelopen maanden erg actief waren. "Velen verwachten een verdere stijging van de rentevoeten", verklaart hij. "Jongeren springen nu nog snel op de boot om verdere verhogingen te vermijden."

