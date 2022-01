De klimaatverandering laat zich ook voelen op de Vlaamse woningmarkt. Sinds de overstromingen van juli wordt er voor woningen in overstromingsgevoelig gebied 4 procent minder betaald.

Volgens de ERA Barometer, een jaarlijks onderzoek van de vastgoedmarkt door ERA Belgium en de Universiteit Antwerpen, zijn de prijzen van Vlaamse huizen en appartementen het voorbije jaar met ongeveer 8,5 procent gestegen. Dat ligt in lijn met de cijfers die de notarissen eind 2021 bekendmaakten. De prijsindex van ERA houdt in tegenstelling tot klassieke woningprijsstatistieken rekening met onder meer de grootte, afwerking en ligging van de verkochte woningen. Daardoor geven de cijfers de prijsevolutie van gelijkaardige woningen weer.

Johan Krijgsman, CEO van ERA, is niet verrast door de toch wel stevige prijsstijging. 'Ik heb dagelijks contact met mensen die in het veld staan', zegt hij. 'De teneur vorig jaar was dat het heel hard ging. Zeker de eerste jaarhelft was het ongezien druk op de markt.' De rush op vastgoed heeft er toe geleid dat huizenjagers minder over de vraagprijs onderhandelden. In 2021 werd er gemiddeld 96,4 procent van de vraagprijs betaald. Dat is het hoogste percentage sinds de start van de ERA Barometer in 2005.

Nieuw recordjaar voor de kust

Aan de Belgische kust was de prijsklim nog meer uitgesproken dan in de rest van het land. Voor een gelijkaardig appartement betaalde je er liefst 11,3 procent meer dan in 2020. 'Die sterke prijsstijging heeft me dan weer wel wat verrast', zegt Krijgsman, 'want 2020 was ook al een recordjaar voor de kust.'

Krijgsman vindt het verder opvallend dat de overstromingen van juli 2021 ook in Vlaanderen een effect hebben gehad op de huizenprijzen. Gemiddeld werd er sinds midden juli 4 procent minder betaald voor woningen in overstromingsgevoelig gebied dan voor gelijkaardige woningen die niet in overstromingsgevoelig gebied liggen, terwijl er in juli nauwelijks grote problemen waren in Vlaanderen, op het Zuid-Oosten van Limburg na. 'Onze makelaars hadden al vastgesteld dat overstromingsrisico toch ook in Vlaanderen een thema was geworden. Kandidaat-kopers informeerden erachter. Dat was nieuw. En blijkbaar heeft het dus ook wel op de prijzen gewogen.'

Voor 2022 verwacht Johan Krijgsman een prijsevolutie die in lijn ligt met de inflatie. Bij de presenstatie van hun recentste vastgoedbarometer maakten de notarissen gewag van 'een afkoeling van de woningmarkt'. 'Ik vond dat een wat ongelukkige woordkeuze', reageert Johan Krijgsman. 'Omdat veel mensen onder een afkoeling van de markt een prijsdaling verstaan. En dat is niet het geval. We stellen wel vast dat het zotte nu uit de markt is. Maar het blijft wel erg druk. Een prijsdaling? Nee, tenzij de rente op korte termijn zou verdubbelen. Dat zie ik niet meteen gebeuren.'

