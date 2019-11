De Brusselse woningmarkt bekoort veel Vlaamse projectontwikkelaars. Ze appreciëren de dynamiek van de hoofdstad en zien nog kansen op de grote en groeiende markt. Maar ze zijn ook bezorgd over de prijzen.

Brussel blijft een groeimarkt. De bevolking en het aantal gezinnen nemen al jaren toe, en de verwachting is dat dat zo blijft. Brussel heeft een relatief jonge bevolking, die ook groeit door internationale immigratie. Het Federaal Planbureau en Statbel verwachten dat het aantal gezinnen in Brussel stijgt van 548.660 in 2018 naar 564.000 in 2030.

...