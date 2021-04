Versluys Groep lanceert in het Nederlandse Cadzand-Bad het residentiële project The Hamptons. De vijftig appartementen hebben een totale verkoopwaarde van circa 30 miljoen euro. Het wordt het grootste project van Versluys in Nederland.

Versluys Groep was in de Nederlandse kustgemeente al actief met twee projecten: het luxueuze The Residence op de zeedijk, dat het viersterrenrestaurant de Blanke Top omvat, en het wat kleinere Wielingen 15. Beide waren snel uitverkocht. "Cadzand is voor velen een alternatief voor Knokke", zegt CEO Bart Versluys. "Het is een rustige gemeente met veel natuur. Wie wil shoppen in een mondain centrum staat in tien minuten rijden in Knokke."The Hamptons ligt op korte afstand van het strand, dus niet op de toplocatie zoals The Residence. De appartementen zijn dan ook wat aantrekkelijker geprijsd. Een appartement met één slaapkamer kost vanaf 370.000 euro. Groep Verslyuys mikt op een wat breder publiek. "Onze projecten beantwoorden aan de enorme Nederlandse vraag naar kwalitatief vastgoed aan zee", stelt Versluys.Versluys Groep blijft zoeken naar nieuwe projecten in Nederland: "We sluiten een samenwerking met een Nederlandse vastgoedspeler niet uit. Onze deur staat altijd open voor gesprekken over een overname of gezamenlijke projecten."De groep is in handen van Bart Versluys en de investeerder Marc Coucke. Versluys Invest participeert voor 78 miljoen euro in projectvennootschappen. Het keerde al drie jaar een dividend uit van 7,5 miljoen euro.