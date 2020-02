Belgen zijn rotsvast overtuigd van de waardevastheid van woningvastgoed. Dat blijkt uit een enquête van ING.

ING peilde in vijftien landen naar de mening van de consument over de lokale woningmarkt. Samen met de Fransen en de Luxemburgers hebben de Belgen veel vertrouwen in het opwaartse potentieel van de woningmarkt. In ons land ging 57 procent van de ondervraagden akkoord met de stelling 'vastgoedprijzen dalen nooit'. De Luxemburgers (meer dan 70%) en de Fransen (meer dan 60%) geloven nog net iets meer in immer stijgende vastgoedprijzen.

In 2014 lagen die percentages nog hoger. In ons land ging toen bijna 65 procent van de ondervraagden akkoord met de stelling dat de vastgoedprijzen nooit dalen. In landen met meer volatiele woningmarkten zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is er - niet zo heel verrassend - beduidend minder vertrouwen in de waardevastheid van woningvastgoed.

Betaalbaarder Belgisch vastgoed

De onderzoekers van ING polsten ook naar de spaarprioriteiten van de consumenten. Sparen voor een huis blijkt vooral in ons land en in Luxemburg hoog te scoren. Voor bijna een kwart van de niet-eigenaars in ons land is sparen voor een huis de eerste prioriteit. ING merkt op dat het spaargedrag van de Belgische ondervraagden strookt met hun visie dat de woningmarkt niet echt betaalbaar is. Zo ging 73 procent van de ondervraagde Belgen akkoord met de stelling dat "het voor nieuwkomers moeilijker en moeilijker wordt om een woning te verwerven". Dat is wel een lager percentage dan in 2015. De ING-betaalbaarheidsindex toont ook aan dat de betaalbaarheid sindsdien - dankzij de rentedaling - effectief is verbeterd.

Voor 2020 verwacht ING een vertraging van de Belgische vastgoedmarkt, met minder activiteit en een lagere prijsgroei dan in het recordjaar 2019. De ING-economen reiken daarvoor drie verklaringen aan. Ten eerste verwachten ze dat de groei van het beschikbaar inkomen zwakker zal zijn. Ten tweede achten ze een verdere verlaging van de hypothecaire rente weinig waarschijnlijk. En tot slot denken ze dat ook de afschaffing van de Vlaamse woonbonus zal wegen op de prijsontwikkeling in 2020.

