Het derde kwartaal was het drukste sinds de start van de Notarisbarometer. En die recordcijfers houden nog niet eens rekening met het effect van de afgeschafte woonbonus in Vlaanderen.

Het blijft opvallend druk op onze vastgoedmarkt, blijkt uit nieuwe cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De notarissen noteerden het voorbije kwartaal het grootste aantal transacties sinds de start van de Notarisbarometer in 2007. In vergelijking met het derde kwartaal van 2018 waren er in de afgelopen drie maanden 4,3 procent meer vastgoedverkopen. In de eerste negen maanden van het jaar bedraagt de toename 6,6 procent tegenover 2018.

Het aantal vastgoedtransacties nam toe in de drie regio's. In Vlaanderen - goed voor een marktaandeel van 61 procent - was de stijging (+7,3%) wel het meest uitgesproken. Toch speelt daar nog niet het effect van de afschaffing van de woonbonus, stelt notaris Bart Van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. "Die maatregel werd pas op 28 september aangekondigd. Dat was te kort voor het afsluiten van het derde kwartaal om te kunnen wegen in onze barometer", zegt hij.

Dat er een anticipatie-effect heeft gespeeld - de maatregel was al aangekondigd in de startnota van Bart De Wever (N-VA) - acht hij weinig waarschijnlijk. "Want we merken dat de activiteit in de drie landsdelen sterk is gestegen. Het is dus een stijging die de dynamiek van de markt weerspiegelt, los van de fiscale maatregelen. In oktober zien we in Vlaanderen nog een veel forsere klim van de activiteit. Die is wél direct te linken aan de afschaffing van de woonbonus." Op 27 oktober stond de teller van de notarissen op 27.152 vastgoedtransacties in Vlaanderen, een stijging met 42,9 procent in vergelijking met oktober 2018.

Prijzen blijven stijgen

Na de eerste negen maanden van 2019 klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 259.725 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2018 betekent dat een stijging van 3,2 procent. In Vlaanderen klom de gemiddelde prijs van een woonhuis in de eerste negen maanden van dit jaar 2,8 procent hoger tot 285.090 euro. In vergelijking met 2018 moesten kopers zo'n 7500 euro meer betalen. In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een huis in Vlaanderen met 34.500 euro.

Ook de prijzen van de appartementen zitten nog altijd in de lift. De gemiddelde prijs van een appartement in ons land bedraagt nu 228.356 euro, een stijging van 3,7 procent in vergelijking met 2018. In Vlaanderen klommen de appartementsprijzen eveneens 3,7 procent hoger, wat resulteert in een gemiddelde prijs van 232.806 euro.