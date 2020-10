September was een uitzonderlijk drukke maand voor de Belgische woningmarkt. Toch haalt het totale aantal transacties nog niet het niveau van 2019.

De recente notarisbarometer toont een stevig herstel van de activiteit op de Belgische woningmarkt. Vooral in augustus en september waren vastgoedkopers opvallend actief. De notarissen noteerden in die twee maanden respectievelijk 13,4 procent en 19,9 procent meer transacties dan in 2019. In juli bleef de stijging beperkt tot 1,8 procent. Trimestrieel resulteert dat in een stijging van het aantal transacties met 11,6 procent.

De notarissen benadrukken evenwel dat het om een inhaalbeweging gaat. In het tweede trimester zorgde de coronacrisis voor een sterke daling van de activiteit met 15,9 procent. Dat was het slechtste trimester in vijf jaar tijd. Van die klap is de Belgische vastgoedmarkt nog altijd niet volledig hersteld, want voor de eerste negen maanden van het jaar ligt het aantal transacties nog altijd 3,5 procent lager dan in dezelfde periode in 2019.

In Wallonië is de achterstand door de coronacrisis wel bijna ingehaald (-0,5 procent minder transacties), maar in Vlaanderen (-4,7 procent) en Brussel (-6,9 procent) is er nog werk aan de winkel. In de eerste negen maanden van het jaar gingen alle Vlaamse provincies erop achteruit. Vooral in Antwerpen (-6,8 procent) en Oost-Vlaanderen (-6,5 procent) lag het aantal transacties een stuk lager dan in 2019. In West-Vlaanderen was de daling het kleinst (-1,0 procent). De verklaring hiervoor is het grote aantal verkopen van vastgoed aan de kust.

Tijdelijk prijseffect

De gemiddelde prijs voor een woning in ons land bedraagt nu 274.409 euro, een stijging met 4,7 procent op jaarbasis. In Vlaanderen klom de gemiddelde prijs 5,5 procent hoger tot 303.243 euro. Op nationaal niveau werden appartementen 6,7 procent duurder. De gemiddelde prijs bedraagt nu 243.818 euro. In Vlaanderen noteerden de notarissen een prijsstijging met 6 procent voor appartementen tot een gemiddelde prijs van 246.454 euro. Volgens notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, verliepen de verkopen soms wat sneller dan anders. 'Dat had ook een effect op de gemiddelde prijzen, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is', stelt hij.

