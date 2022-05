De notarissen zien tekenen dat de Belgische vastgoedmarkt aan het afkoelen is. Het aantal transacties is in april met 6,8 procent gedaald, meldt notarisfederatie Fednot.

In maart was er ook al een lichte daling, maar na het zien van de cijfers van april spreekt Fednot-woordvoerder Bart Van Opstal van een tendens. 'Het zou wel eens kunnen dat de extreme stijgingen op vlak van volume en van prijzen achter de rug liggen', denkt hij.

Vooral mensen die met een krediet hun eigen woning willen kopen, drukken volgens Van Opstal op de pauzeknop. Dat heeft te maken met de stijgende rente op woonleningen. De daling in vastgoedactiviteit is te zien in het hele land, maar in Brussel is ze minder uitgesproken.

In de hoofdstad waren er 1,3 procent minder transacties. In Vlaanderen (-7,3 procent) en Wallonië (-7,1 procent) zijn de dalingen veel sterker.

