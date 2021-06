De vastgoedmarkt in Koksijde en Oostduinkerke kan rekenen op een brede interesse. Toch tonen de statistieken een opvallende prijsdaling op de woningmarkt.

" De drukte van na de lockdown zindert hier nog altijd na", zegt Vincent Beuten, de zaakvoerder van ERA Servimo, met vestigingen in Oostduinkerke, Koksijde, Sint-Idesbald, Nieuwpoort en De Panne. "Er is veel vraag, in zowat alle deelmarkten en prijssegmenten. In de hogere prijsklasse ligt de villawijk Witte Burg nog altijd heel goed in de markt. In Sint-André en Groenendijk gaan appartementen met prijzen van over 1 miljoen euro ook vlotjes van de hand."

...

" De drukte van na de lockdown zindert hier nog altijd na", zegt Vincent Beuten, de zaakvoerder van ERA Servimo, met vestigingen in Oostduinkerke, Koksijde, Sint-Idesbald, Nieuwpoort en De Panne. "Er is veel vraag, in zowat alle deelmarkten en prijssegmenten. In de hogere prijsklasse ligt de villawijk Witte Burg nog altijd heel goed in de markt. In Sint-André en Groenendijk gaan appartementen met prijzen van over 1 miljoen euro ook vlotjes van de hand." Een vergelijkbare analyse horen we bij Rietveld Projects, een lokale projectontwikkelaar gespecialiseerd in luxeresidenties. "Wij verkochten al enkele jaren veel op plan, maar sinds de coronacrisis is dat nog toegenomen", zegt medezaakvoerder Thomas Moerman. Hij ervaart zenuwachtigheid bij de kandidaat-kopers. "Mensen vragen ons om hen als eerste op de hoogte te brengen als we een nieuw project lanceren", zegt hij. "Je voelt dat ze klaarstaan om te kopen." Vincent Beuten heeft het dan weer over een "gespannen marktsituatie": "We zien hier nu toestanden zoals op de Gentse of de Antwerpse vastgoedmarkt", zegt hij. "Er wordt tegen elkaar op geboden en dat leidt soms tot felle discussies en zelfs rechtszaken. Het probleem is dat de vraag is blijven toenemen, terwijl de instroom van panden die op de markt komen al een tijdje slabakt. Door de coronacrisis hebben veel eigenaars hun verkoopplannen on hold gezet. Op een kleine deelmarkt als Sint-Idesbald zaten we op een gegeven moment zelfs dicht bij een totale uitverkoop." Vincent Beuten ziet het prijspeil van appartementen in Koksijde en Oostduinkerke stijgen. "De vraagprijzen liggen niet beduidend hoger dan voorheen. Het verschil is dat er nu zelden onderhandeld wordt over de prijs", zegt hij. Op de appartementenmarkt tonen de cijfers van de notarissen een prijsstijging van 4,9 procent tussen april 2020 en maart 2021. In de drie eerste maanden van het jaar noteerden de notarissen wel een prijsdaling van 2,7 procent. De mediaanprijs voor appartementen in Koksijde-Oostduinkerke bedraagt nu 236.000 euro. Vincent Beuten wijst wel op de prijsverschillen tussen de deelmarkten. "In Koksijde ligt de prijs per vierkante meter voor een goed gelegen, recent appartement tussen 3000 en 3500 euro. In Sint-Idesbald benadert de vierkantemeterprijs eerder 4000 euro. En in Oostduinkerke beginnen de prijzen vanaf 4000 euro, maar zijn prijzen van 5000 à 6000 euro geen uitzondering." Voor nieuwbouwappartementen berekende het studiebureau De Crombrugghe & Partners de gemiddelde vraagprijs voor Koksijde-Oostduinkerke op 4255 euro. Dat is een daling met 2,7 procent op jaarbasis.