Jonge kopers hopen nog een slag te slagen op de woningmarkt. Investeerders lijken dan weer af te haken. Het saldo voor de vastgoedmarkt is licht negatief.

In het derde kwartaal van dit jaar daalde de vastgoedactiviteit in ons land met 1,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Vooral in juli was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: het aantal transacties lag 7,4 lager dan in juli 2021. Maar dankzij goede maanden augustus (+2,4 %) en september (+0,4 %) bleef de terugval dus al bij al beperkt. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "Ondanks de stijgende rente en de zware energiekosten houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand."

De vastgoedactiviteit nam af in de drie regio's, maar de daling was het grootst in Brussel (-3,7%). In Vlaanderen en Wallonië daalde het aantal transacties met 1,5 en 1 procent. In Vlaanderen daalde het aantal transacties het sterkst in de provincie Antwerpen (-3,2%) voor West-Vlaanderen (-2,1%) en Oost-Vlaanderen (-1,3%). In Limburg (+0,1%) en Vlaams-Brabant (+0,6%) bleef de activiteit zo goed als stabiel in vergelijking met het derde kwartaal van 2021.

Reële prijsdalingen

De notarissen berekenden de gemiddelde prijs van een huis in ons land op 317.426 euro. Dat is een stijging van 7,6 procent op jaarbasis. Maar rekening houdend met de inflatie (8,8%) daalde de reële prijs van een huis dus met 1,2 procent.

Op de appartementenmarkt is de daling in reële termen nog meer uitgesproken. Nominaal noteerden de notarissen een prijsstijging van de appartementen van 3,1 procent tot 259.966 euro. Gecorrigeerd met de inflatie komt dat neer op een reële prijsdaling van 5,4 procent. Vooral in West-Vlaanderen stond de appartementenprijs onder druk: ook zonder rekening te houden met de inflatie daalde de prijs van een gemiddelde appartementsprijs er met 1,6 procent naar 284.346 euro. Wellicht heeft die daling te maken de normalisering van de vastgoedmarkt aan de kust.

Meer jonge kopers, minder investeerders

De gemiddelde leeftijd van de vastgoedkopers bedraagt 39,2. Het valt op dat in vergelijking met 2021 het percentage jonge kopers in de lift in zit. In 2021 was slechts 27,9 procent van de kopers 30 jaar of jonger. Dit jaar ging het om 30,2 procent van de kopers. Volgens notaris Van Opstal heeft dat deels te maken met de vrees dat de rentevoeten nog zullen stijgen. Tegelijk daalde het percentage oudere kopers (50-plussers) van 20,4 procent in 2021 naar 18,8 procent in 2022. "Het lijkt er dus op dat investeerders wat minder actief zijn op de markt", concludeert Bart Van Opstal.

