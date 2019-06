Het gebrek aan interesse in verouderde appartementen drukt de mediaanprijs. Nieuwbouw piekt dan weer.

De mediaanprijs van appartementen in Knokke-Heist daalde met 1,2 procent naar 368.400 euro. De prijsdaling is een correctie op de sterke stijging in 2017 (+6,7%). Op de dijk steeg de prijs van appartementen met 11,4 procent naar 612.500 euro. "De herverkoop slabakt wat", stelt de vastgoedmakelaar Kurt Jodts (Groep Cauwe). "De prijzen van verouderde appartementen die aan renovatie toe zijn, dalen. Een oud appartement in goede staat behoudt echter zijn prijs."

"Ook in Duinbergen en Heist zakt de prijs van oude appartementen", ziet Jodts. "In Het Zoute is er geen daling bij verouderd vastgoed. Heel wat renovatiespecialisten kopen er oude panden, strippen ze en brengen ze in orde, om ze met een fikse meerwaarde te verkopen."

"Verwacht geen lagere prijzen in Het Zoute", waarschuwt Peter Taffeiren, die met POC Partners in vijf projecten betrokken is in Knokke-Heist. "Ondernemers die goed geboerd hebben, willen daar dikwijls mee uitpakken. Dan koop je iets in Het Zoute en ben je snel een miljoen of twee kwijt."

Toen het wat minder goed ging met de economie, kochten mensen in Knokke-Heist een appartementje om het in hun eigen tempo te renoveren. Dat lijkt voorbij. Taffeiren: "Wie 55 tot 60 jaar is, wil geen twee jaar in de weer zijn met aannemers. Kopers willen een appartement dat af is, zonder miserie."

"Dicht bij de zee en bij de winkels blijven de prijzen stabiel", zegt Stéphanie Cambier van het makelaarskantoor De Nil. "Er is op toplocaties weinig aanbod. De prijs van de andere appartementen kan wat gezakt zijn. Ook nieuwbouw doet het stevig op de topliggingen. Er is op de zeedijk in Knokke de voorbije drie jaar amper nieuwbouw aangeboden. We merken het dalende aanbod aan het gebrek aan schattingen die eigenaars vragen. Vroeger deden we dat drie keer per week, nu drie keer per maand. Maximum."

Nieuwbouw stabiel

Volgens de Crombrugge & Partners is de mediaanprijs voor nieuwbouw in 2018 stabiel gebleven op 6400 euro per vierkante meter. Er zijn in de gemeente ook projecten met nieuwbouwappartementen voor 4100 euro per vierkante meter, terwijl de prijs een paar kilometer verder vier keer zo hoog is.

"Nieuwbouw doet het uitstekend", weet Cambier. "Vroeger wilden kopers de modelwoning bekijken eer ze het contract tekenden. Nu merken we bijvoorbeeld dat 70 procent van het project La Rive op plan is verkocht. Dan spreek je van prijzen tussen 6500 en 9000 euro per vierkante meter."