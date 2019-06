Oudere appartementen moeten in orde zijn voor een tweede verblijf in De Haan. Het alternatief is nieuwbouw, zelfs als het wat kleiner is.

In De Haan daalde de mediaanprijs van de appartementen met 4,5 procent naar 210.000 euro. De voorbije vijf jaar was er nochtans een stijging met 18,3 procent (11% in reële termen). "Er is een enorm verschil tussen een appartement in de Concessie of in Wenduine. De prijzen blijven onder controle. De hausse van 2004-2006 hebben we niet meer bereikt", zegt Maria-Theresia Beirens, gedelegeerd bestuurder van Immo A. Beirens/Agence du Coq.

De prijs van nieuwbouw daalde vorig jaar met 1,7 procent naar 2900 euro per vierkante meter. Dat was volgens de analisten van de Crombrugge & Partners een gevolg van relatief veel verkopen in het wat goedkopere Vosseslag.

De topprijzen worden gehaald aan de zeedijk: 7300 tot 8000 per vierkante meter. De mediaanprijs voor een dijkappartement is 245.000 euro. In de Concessie, de beschermde tuinwijk, gaan appartementen van de hand tegen 3500 tot 5300 euro per vierkante meter. "Die bodemprijs geldt enkel voor enkele sterk verouderde panden", waarschuwt Beirens. "De meeste eigenaars hebben gerenoveerd. Ik raad potentiële verkopers aan dat te doen. Kopers willen kant-en-klare woningen."

"Er is in De Haan veel betaalbare nieuwbouw, zeker in vergelijking met vroeger", weet Maxime Van Traen van Immo François. "Kopers willen niet per se een groot appartement en nemen genoegen met een kleinere nieuwbouw voor dezelfde prijs. Niet de aard, maar de ligging aan de kust primeert."

Vette jaren

Een van de succesrijke projecten is de Nieuwe Concessie van POC Partners. Peter Taffeiren (POC): "Bij de start in 2005 deed dit project het vrij goed. Na de magere jaren 2008-2011, toen we met moeite appartementen verkochten tegen 1800 euro per vierkante meter, beleven we nu de vette jaren. Jaarlijks verkopen we 20 tot 25 appartementen, momenteel tegen 3600 euro per vierkante meter. De Haan doet het uitstekend. Het is de plek waar mensen van stand in stilte genieten, ver van het gedoe in Knokke."

Beirens stelt ook veel herverkopen vast in de Nieuwe Concessie. De prijs varieert van 3600 tot 4500 euro per vierkante meter. "Dikwijls waren het beleggers, die nu hun geld terugverdienen. "Enkel een niet te duur pand in de Nieuwe Concessie behoudt zijn waarde", zegt Maxime Van Traen van Immo François nochtans. "Wie 350.000 euro heeft betaald voor een appartement en het wil doorverkopen, verliest geld."

In Wenduine zorgen oudere appartementen voor een lagere mediaanprijs. "De secundaire markt kende vorig jaar een prijsdaling van 5 tot 10 procent", stelt Nikolas Winne van Immo Wenduine. "Als een dak nog geïsoleerd moet worden, wordt dat in de biedprijs verrekend. Dijkappartementen blijven wel in trek, zelfs de verouderde."