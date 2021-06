De studentenhuisvester Upgrade Estate richt zijn pijlen nu ook op de kantoormarkt. Met Upoffiz positioneert het zich tussen de aanbieders van coworkingplekken en de klassieke kantoorverhuurders. Ook nu zijn investeerders welkom.

Nog voor het bouwverlof start Upgrade Estate in de Gentse kantoor- en handelszone The Loop met de voorbereidende werken van het gemengde project Loop 5. De motor van de ontwikkeling wordt het kantoorconcept Upoffiz. Upgrade Estate is met zijn merk Upkot vooral bekend als een studentenhuisvester. Sinds twee jaar biedt het Gentse bedrijf ook een woonconcept aan voor jong-professionelen: Upliving. "Met Upoffiz volgen we de levenscyclus van onze huurders", zegt Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate. "Ze komen bij ons binnen als student. Als ze afgestudeerd zijn, geven we met Upliving een antwoord op hun woonbehoeften. We zouden het fantastisch vinden als we ze - zodra ze aan het werk zijn - opnieuw kunnen verwelkomen in een van onze Upoffiz-vestigingen." In de Brusselse Wetstraat staat al een tweede vestiging van Upoffiz op stapel. Midden mei ontving Upgrade Estate de bouwvergunning voor dat project. Upgrade Estate wil met Upoffiz ook een leemte in het kantooraanbod vullen. "We mikken vooral op stevige groei-kmo's: bedrijven met 20 tot 500 werknemers die nog in een groeifase zitten", zegt Van Damme. "Voor starters zijn er, in de vorm van coworking, veel kant-en-klare kantoorconcepten. Aan de andere kant van het spectrum vind je de grote kantoorcomplexen, waar bedrijven een of meer verdiepingen kunnen huren. Dat zijn kale vierkante meters zonder inrichting of ondersteuning. Upoffiz plaatst zich tussen die twee uitersten. Wij zijn zelf een groei-kmo, die heeft ervaren dat groei gepaard gaat met specifieke huisvestingsbehoeften. De voorbij tien jaar zijn we twee keer verhuisd en we zitten opnieuw te krap." Kantoorruimte huren in Upoffiz zal kunnen vanaf een minimumoppervlakte van 350 vierkante meter. De huurders kunnen het interieur personaliseren. Upgrade Estate werkt daarvoor samen met drie partners. De huurders krijgen ook toegang tot een aanbod van vergaderruimten, van pitch rooms over workshop areas tot een brainstormarena. Elk Upoffiz-gebouw krijgt ook een flexdeskzone. "Dat is een ruimte waar bedrijven werkplekken kunnen huren voor medewerkers die maar af en toe naar kantoor komen", verduidelijkt Koenraad Belsack, co-CEO van Upgrade Estate. Op The Loop heeft Upgrade Estate ongeveer 110.000 vierkante meter terreinen. In de eerste fase bouwt het vier gebouwen, goed voor 30.000 vierkante meter. Twee gebouwen (18.000 vierkante meter) krijgen een kantoorbestemming. In het midden van de site komt een Upliving-gebouw met 44 flats. Het vierde gebouw combineert conferentiefaciliteiten, waaronder een theaterzaal met 240 plaatsen, met een mobiliteitshub met duizend parkeerplaatsen voor fietsen en wagens. Het Gentse bureau Bontinck stond in voor de architectuur, Studio Basta voor het landschapsontwerp. "Groen is essentieel in onze projecten. Daarom zorgen we ervoor dat de architecten en de landschapsarchitecten vanaf het begin nauw samenwerken. In het Upoffiz-concept moet elke werkplek zicht hebben op groen. Bontinck en Studio Basta hebben moeten puzzelen om dat mogelijk te maken." Die aandacht voor groen en duurzaamheid komt in elk project van Upgrade Estate terug. Met zijn dochterbedrijf Limoengroen heeft Upgrade Estate zelfs een eigen leverancier van groene energie. De Gentse groep bouwt standaard gasvrij, en op The Loop wil het met de expertise van Limoengroen ook inzetten op energiemonitoring. De mobiliteitshub wordt ontworpen volgen het principe van reversible building. "Dat houdt in dat we het parkeergebouw gemakkelijk een andere bestemming kunnen geven, als we bijvoorbeeld veel minder parkeerplaatsen nodig zouden hebben", licht Koenraad Belsack toe. Met zijn Upgrade Academy, een kennisplatform voor huurders, investeerders en medewerkers van Upgrade Estate, zet het ook in op mensen verbinden. Ook de huurders van Upoffiz en al hun medewerkers mogen toetreden. Een connectivity coach op de site zal ook contacten tussen de huurders stimuleren. "Uit onderzoek blijkt dat bedrijven niet zitten te wachten op de zoveelste vrijdagavonddrink met andere bedrijven", zegt Nele Van Damme. "Maar dat ze willen wel samenwerken met bedrijven op dezelfde site. Onze coach zal die samenwerkingen mee initiëren. We creëren daarvoor ook aantrekkelijke gemeenschappelijke ruimtes. In Loop 5 zal dat ook in de tuin kunnen gebeuren. We voorzien in een buitenaula en andere plekken waar mensen buiten kunnen vergaderen, samen sporten of ontspannen." Van Damme verzekert dat Upgrade Estate ook op de serieuze kantoormarkt zijn tegendraadse en speelse karakter zal behouden, getuige de 40 meter lange rode glijbaan die een snelle verbinding vormt tussen het conferentiegebouw en de tuin.