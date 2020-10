In vijf Europese grootsteden toont de vastgoedmarkt een aanzienlijk risico op zeepbellen. Dat blijkt uit een analyse van de Zwitserse bankgroep UBS.

De wereldwijde recessie lijkt het residentieel vastgoed in de grote steden nauwelijks te deren. Integendeel, UBS ziet de reële prijsstijgingen op de woningmarkten nog versnellen. De bank vermeldt drie verklaringen voor de aanhoudende prijstoename. Ten eerste lopen de huizenprijzen achter op de reële economie. Ten tweede leed de meerderheid van de potentiële huizenkopers geen directe inkomensverliezen in de eerste helft van 2020. En ten derde steunden veel regeringen de huiseigenaren tijdens de lockdownperiodes.

In zijn jaarlijkse Global Real Estate Bubble Index onderzoekt UBS het risico op een zeepbel in de residentiële vastgoedmarkten van 25 grootsteden in de wereld. De eurozone komt in de studie naar voren als de regio met de meest oververhitte woningmarkten. In veel Europese grootstedelijke gebieden stegen de prijzen op jaarbasis met meer dan 5 procent. München en Frankfurt voeren de ranglijst aan. Daarna volgen Toronto en Hongkong, op de voet gevolgd door Parijs en Amsterdam. Londen staat op de negende plaats. De indexscores van alle geanalyseerde steden in de eurozone zijn in de afgelopen vier kwartalen gestegen, terwijl de waarderingen al bij de hoogste ter wereld hoorden. "De onevenwichtigheden nemen verder toe, als gevolg van de lage financieringskosten die niet in lijn zijn met de kracht van de lokale economieën", stelt UBS.

Opmerkelijk is dat Londen de op een na zwakste prijsontwikkeling van alle geanalyseerde steden kende. Desondanks blijft de vastgoedmarkt er sterk overgewaardeerd, oordeelt UBS. Betaalbaarheidsproblemen, politieke onzekerheid en een strakkere belasting- en regelgevingscontext zetten de huizenprijzen er onder druk. Maar UBS verwacht wel dat buitenlandse kopers zullen willen profiteren van het zwakkere pond en de lagere prijzen, waardoor het prijsniveau op de middellange termijn toch wordt ondersteund.

Huurmarkten herstellen

Brussel komt niet aan bod in de studie van UBS, maar wel in een onderzoek van HousingAnywhere.com, een huisvestingsplatform voor expats, young professionals en internationale studenten. HousingAnywhere analyseerde de data van 102.890 woningen die tussen april 2019 en juni 2020 op het platform werden geadverteerd. Meer specifiek gaat het over studio's, appartementen met één slaapkamer en eenpersoonskamers in gedeelde woonarrangementen.

Volgens de studie van HousingAnywhere is er een herstel op de huurmarkten in de belangrijkste Europese steden. Terwijl de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2020 nog bijna overal daalden, nivelleren of stijgen de huurprijzen in het derde kwartaal. De sterkste prijsstijging noteerde HousingAnywhere in Firenze. De gemiddelde huurprijs voor een eenslaapkamerappartement klom er het voorbije kwartaal met 2,1 procent tot 937 euro. In Brussel bleef de huurstijging beperkt tot 0,1 procent.

Brussel blijkt overigens een van de goedkoopste vastgoedmarkten in Europa voor dit type vastgoed. De gemiddelde prijs bedraagt er 963 euro. Alleen Firenze, Valencia en Turijn zijn goedkoper. Parijs is de duurste stad van Europa om te huren (1755 euro). In Londen (1746 euro) staan de prijzen onder druk. Als gevolg van de brexit zouden minder internationale studenten en young professionals voor de Engelse hoofdstad kiezen, verklaart HousingAnywhere.

De wereldwijde recessie lijkt het residentieel vastgoed in de grote steden nauwelijks te deren. Integendeel, UBS ziet de reële prijsstijgingen op de woningmarkten nog versnellen. De bank vermeldt drie verklaringen voor de aanhoudende prijstoename. Ten eerste lopen de huizenprijzen achter op de reële economie. Ten tweede leed de meerderheid van de potentiële huizenkopers geen directe inkomensverliezen in de eerste helft van 2020. En ten derde steunden veel regeringen de huiseigenaren tijdens de lockdownperiodes.In zijn jaarlijkse Global Real Estate Bubble Index onderzoekt UBS het risico op een zeepbel in de residentiële vastgoedmarkten van 25 grootsteden in de wereld. De eurozone komt in de studie naar voren als de regio met de meest oververhitte woningmarkten. In veel Europese grootstedelijke gebieden stegen de prijzen op jaarbasis met meer dan 5 procent. München en Frankfurt voeren de ranglijst aan. Daarna volgen Toronto en Hongkong, op de voet gevolgd door Parijs en Amsterdam. Londen staat op de negende plaats. De indexscores van alle geanalyseerde steden in de eurozone zijn in de afgelopen vier kwartalen gestegen, terwijl de waarderingen al bij de hoogste ter wereld hoorden. "De onevenwichtigheden nemen verder toe, als gevolg van de lage financieringskosten die niet in lijn zijn met de kracht van de lokale economieën", stelt UBS.Opmerkelijk is dat Londen de op een na zwakste prijsontwikkeling van alle geanalyseerde steden kende. Desondanks blijft de vastgoedmarkt er sterk overgewaardeerd, oordeelt UBS. Betaalbaarheidsproblemen, politieke onzekerheid en een strakkere belasting- en regelgevingscontext zetten de huizenprijzen er onder druk. Maar UBS verwacht wel dat buitenlandse kopers zullen willen profiteren van het zwakkere pond en de lagere prijzen, waardoor het prijsniveau op de middellange termijn toch wordt ondersteund.Brussel komt niet aan bod in de studie van UBS, maar wel in een onderzoek van HousingAnywhere.com, een huisvestingsplatform voor expats, young professionals en internationale studenten. HousingAnywhere analyseerde de data van 102.890 woningen die tussen april 2019 en juni 2020 op het platform werden geadverteerd. Meer specifiek gaat het over studio's, appartementen met één slaapkamer en eenpersoonskamers in gedeelde woonarrangementen.Volgens de studie van HousingAnywhere is er een herstel op de huurmarkten in de belangrijkste Europese steden. Terwijl de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2020 nog bijna overal daalden, nivelleren of stijgen de huurprijzen in het derde kwartaal. De sterkste prijsstijging noteerde HousingAnywhere in Firenze. De gemiddelde huurprijs voor een eenslaapkamerappartement klom er het voorbije kwartaal met 2,1 procent tot 937 euro. In Brussel bleef de huurstijging beperkt tot 0,1 procent.Brussel blijkt overigens een van de goedkoopste vastgoedmarkten in Europa voor dit type vastgoed. De gemiddelde prijs bedraagt er 963 euro. Alleen Firenze, Valencia en Turijn zijn goedkoper. Parijs is de duurste stad van Europa om te huren (1755 euro). In Londen (1746 euro) staan de prijzen onder druk. Als gevolg van de brexit zouden minder internationale studenten en young professionals voor de Engelse hoofdstad kiezen, verklaart HousingAnywhere.