Home Invest Belgium wil zijn positie op de Antwerpse vastgoedmarkt versterken. Op het Antwerpse Eilandje zal het een kantoorgebouw ombouwen tot een residentieel complex met dertig appartementen.

Home Invest Belgium is als ontwikkelaar en investeerder gespecialiseerd in residentieel huurvastgoed. Het merendeel - ongeveer 70 procent - van de gebouwen in de portefeuille ligt in Brussel. De aankoop van een kantoorgebouw aan de Ankerrui in Antwerpen past in de strategie van de vastgoedvennootschap om actief te zijn in alle grote Belgische steden. Het is nog maar het tweede project van Home Invest Belgium in Antwerpen, maar CEO Sven Janssen geeft aan dat het 'een stad is waar we in de toekomst nog meer projecten willen realiseren'.

De transactie verloopt via de overname van alle aandelen van de vennootschap The Ostrov NV, de eigenaar van het gebouw. Er is sprake van een overnamebedrag van 10 miljoen euro. Vandaag wordt het gebouw nog verhuurd als kantoorruimte op basis van een vast huurcontract met een contractuele jaarhuur van 648.000 euro.

Na afloop van de lopende huurovereenkomst wil Home Invest Belgium het pand omvormen tot een residentieel complex met een dertigtal wooneenheden. Op het gelijkvloers zouden er enkele commerciële ruimtes komen. Home Invest Belgium wijst op de 'uitzonderlijke ligging in hartje Antwerpen, meer bepaald in de wijk Het Eilandje'.

2.400 wooneenheden

Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv of BE-REIT) gespecialiseerd in de aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van residentieel vastgoed. De vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium omvat 49 gebouwen in België en Nederland, goed voor 2.400 wooneenheden. De waarde van de portefeuille bedraagt 668 miljoen euro.

Home Invest Belgium is als ontwikkelaar en investeerder gespecialiseerd in residentieel huurvastgoed. Het merendeel - ongeveer 70 procent - van de gebouwen in de portefeuille ligt in Brussel. De aankoop van een kantoorgebouw aan de Ankerrui in Antwerpen past in de strategie van de vastgoedvennootschap om actief te zijn in alle grote Belgische steden. Het is nog maar het tweede project van Home Invest Belgium in Antwerpen, maar CEO Sven Janssen geeft aan dat het 'een stad is waar we in de toekomst nog meer projecten willen realiseren'.De transactie verloopt via de overname van alle aandelen van de vennootschap The Ostrov NV, de eigenaar van het gebouw. Er is sprake van een overnamebedrag van 10 miljoen euro. Vandaag wordt het gebouw nog verhuurd als kantoorruimte op basis van een vast huurcontract met een contractuele jaarhuur van 648.000 euro.Na afloop van de lopende huurovereenkomst wil Home Invest Belgium het pand omvormen tot een residentieel complex met een dertigtal wooneenheden. Op het gelijkvloers zouden er enkele commerciële ruimtes komen. Home Invest Belgium wijst op de 'uitzonderlijke ligging in hartje Antwerpen, meer bepaald in de wijk Het Eilandje'. Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv of BE-REIT) gespecialiseerd in de aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van residentieel vastgoed. De vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium omvat 49 gebouwen in België en Nederland, goed voor 2.400 wooneenheden. De waarde van de portefeuille bedraagt 668 miljoen euro.