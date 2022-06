Triginta mikt op vastgoedniches met een maatschappelijke relevantie. Niet toevallig gaat het dan vaak om projecten waar de grote vastgoedspelers zich geen raad mee weten. Met de steun van enkele vooraanstaande Vlaamse investeerders wil Triginta tegen 2026 een vastgoedportefeuille van 700 miljoen euro opbouwen.

Achter het bioscoopcomplex Cityscoop in Roeselare ligt de Paterssite, vernoemd naar de redemptoristenpaters die zich er in 1868 vestigden. De paters bouwden op die plek een kerk, een retraitehuis en een kloostergebouw. Lange tijd was de toekomst van de inmiddels leegstaande gebouwen onzeker. Daar komt nu verandering in. Vzw De Bremstruik gaat in zee met de vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Triginta voor een nieuwe invulling van de oude gebouwen.

"Dit is een typisch religieus erfgoeddossier met een zeer herkenbare problematiek", zegt Rob Ragoen, directeur projectontwikkeling bij Triginta. "Het onderhoud en het beheer zijn zwaar en kosten handenvol geld. De leden van de kerkfabriek of van de congregatie zijn meestal al wat oudere mensen. Hun aantal neemt ook geleidelijk af. Ze zoeken een oplossing die rekening houdt met hun waarden en missie - in dit geval de opvang van mensen in nood. Een andere terugkerende eis is dat de herbestemming moet gebeuren met respect voor de historiek van de plek. Zulke zaken bespreken we goed met hen. Op basis daarvan werken we een programma uit. Daarbij houden we ook rekening met de structuur van de gebouwen. Zonder al te forse ingrepen willen we de gebouwen transformeren naar een actuele bestemming." Op de Roeselaarse Paterssite wordt de kerk heringericht tot een eventruimte voor culturele en sociale activiteiten. Er komt een nieuwbouw met tien woningen voor noodopvang. Het kloostergebouw krijgt een nieuwe bestemming als kantoorruimte. "Dat is de economische component van het verhaal", vervolgt Ragoen. "Wij zijn geen vzw. Er moeten inkomsten tegenover staan. In de regio van Roeselare is heel veel economische bedrijvigheid. In de rand zijn er al veel kantoorontwikkelingen, maar het ontbreekt aan aantrekkelijke kantoorruimte in het centrum." Triginta heeft in korte tijd een stevige reputatie opgebouwd als herbestemmer van en investeerder in religieus vastgoed. Zijn jongste wapenfeit is de instap in het vastgoed van het sterrenrestaurant The Jane op het Groen Kwartier in Antwerpen. "The Jane is een perfect voorbeeld van onze visie op de herbestemming van kerkelijk vastgoed", stelt managing partner Jan Lambertyn. "Historische pareltjes weer laten blinken en ze opnieuw openstellen voor het publiek. Dat past volledig in ons DNA." Triginta werd in 2018 opgericht in de schoot van de vermogensbeheerder Econopolis, maar werd er kort na de oprichting volledig van afgesplitst. Oprichter en partner Geert Wellens wijst erop dat de kerninvesteerders van het eerste uur - die samen met onafhankelijk voorzitter Tanja Michiels ook de raad van bestuur van het zelfbeheerde fonds vormen - nog altijd aan boord zijn. Het gaat om de families Vandeurzen (VF Capital/LMS) en Leysen (De Wilg/Vanbreda), een tak van de familie Versele-Laga en Alychlo, de beleggingsmaatschappij van Marc Coucke. "Ons concept is ook niet veranderd", benadrukt Wellens. "We bouwen nog altijd een kwalitatieve vastgoedportefeuille op in minder bekende, maar wel maatschappelijk relevante deelsectoren." Naast de herbestemming van religieus vastgoed specialiseert Triginta zich ook in zorgvastgoed en publiek private samenwerkingen (pps). Het Eandistip Gebouw in Mechelen is een voorbeeld van zo'n pps-project. Triginta bouwt er in samenwerking met de projectontwikkelaars Kairos en Montreal voor de stad Mechelen een randstedelijk parkeergebouw met kantoor- en retailruimte. Triginta treedt op als projectfinancier en eindinvesteerder. In het domein van het zorgvastgoed nam Triginta een meerderheidsparticipatie in de residentiële zorgontwikkelaar Sankt. Hoe maakt Triginta het verschil met de grote vastgoedspelers? "Door innovatief te zijn", antwoordt Jan Lambertyn. "Onze vinnigheid speelt ook in ons voordeel. Met onze kleine, vlakke structuur kunnen we in drie dagen een dossier op poten zetten. Dat zie ik die grote jongens niet doen. Bovendien houden wij het vastgoed in portefeuille. In gesprekken met congregaties, kerkfabrieken en zorginstellingen levert ons dat een belangrijke vertrouwensbonus op. We schrijven samen met die mensen een verhaal voor de lange termijn." "Je hebt daar ook patient capital voor nodig", pikt Geert Wellens in. "Triginta is vanaf het begin in de markt gezet als een hedge (dekking, nvdr) tegen inflatie. Onze portefeuille van goed gelegen, kwalitatief vastgoed verhuren we aan partijen met een langetermijnvisie. Goed gelegen vastgoed wordt geleidelijk aan meer waard. En de huurinkomsten zijn geïndexeerd." De maatschappelijke relevantie is volgens Wellens dan weer een troef om jonge, geëngageerde mensen aan te trekken. Managing partner Jan Lambertyn (ex-IRET) kwam al snel na de opstart aan boord. In 2019 voegde Delphine Van Waes (ex-Argo Law, ex-MG Real Estate) zich bij de Triginta-rangen als head of legal & transactions. Onlangs wist Triginta ook Rob Ragoen (ex-CAAAP, ex-IRET, ex-Immobel) en Inge Tas aan te trekken. Die laatste was tot 2021 CFO bij Intervest Offices & Warehouses en vervult die rol nu bij Triginta. Dat viertal maakt samen met Geert Wellens deel uit van Aguila bv, dat optreedt als fondsadviseur voor het Triginta Real Estate Fund. Het heeft ook meer dan 2 procent van de Triginta-aandelen. De vastgoedinvesteringen zijn ondergebracht in drie gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF), een voor elke niche. 2022 wordt voor Triginta het doorbraakjaar, maakt Jan Lambertyn zich sterk. "Dit jaar maken we de omslag van een start-up naar een scale-up", zegt hij. "We zullen voor het eerst ook een positief operationeel resultaat halen." Het team van Triginta telt 21 mensen en het fonds heeft twintig projecten in de pijplijn. Daarmee is de 60 miljoen euro die Triginta in 2018 ophaalde, volledig toegewezen. Een nieuwe kapitaalronde bij de bestaande investeerders leverde 31 miljoen euro extra middelen op. "We praten nog met enkele partijen en rekenen erop dat we tegen de zomer het kapitaal kunnen optrekken tot boven 100 miljoen euro", zegt Geert Wellens. "Tegen 2026 mikken we op een vastgoedportefeuille met een waarde van 700 miljoen euro", vult Lambertyn aan. "We willen doorgroeien en de Europese markt verkennen." De verkenningstocht is al gestart. In Nederland stapte Triginta in drie projecten van de Nederlandse zorgontwikkelaar Focus Real Estate. "Nederland is voor ons een heel belangrijke markt", verzekert Lambertyn. "Het zorgsysteem werkt er helemaal anders dan hier. Er is veel meer gespecialiseerde, kleinschalige zorg in een privatieve context. We hebben daar met Focus Real Estate ook een interessante lokale partner. Zij zijn onze ogen en oren in Nederland." Vandaag is Nederland goed voor een aandeel van 8 procent in de Triginta-portefeuille. Dat zal volgens Lambertyn snel evolueren naar een evenwichtigere verhouding.