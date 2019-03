Techbedrijven en millennials richten hun pijlen op de conservatieve makelaardij

Soms kan het verrassend snel gaan in vastgoed. De Engelse onlinevastgoedmakelaar Purplebricks werd gelanceerd in 2014. In 2015 maakte het bedrijf zijn debuut op de Londense aandelenbeurs voor groeibedrijven AIM, waar het meteen goed was voor een waardering van 240 miljoen pond. Het had op dat moment amper een paar duizend verkoopopdrachten binnengehaald. In 2016 was dat aantal gestegen tot meer dan 20.000. En in 2017 kon Purplebricks al uitpakken met meer dan 40.000 mandaten op jaarbasis.

...