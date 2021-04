De gemiddelde huurprijs van studentenkamers is de voorbije twee jaar sterk gestegen. De coronacrisis lijkt ook weinig impact te hebben op het aantal verhuringen.

Voor het academiejaar 2020-2021 bedraagt de gemiddelde huurprijs van een studentenkamer in Vlaanderen 426 euro. Dat blijkt uit onderzoek van de vastgoedmakelaarsvereniging CIB Vlaanderen. Het prijsgemiddelde werd berekend op basis verhuringen via een vastgoedkantoor en dekt dus niet de volledige markt.

Twee jaar geleden berekende CIB Vlaanderen de gemiddelde huurprijs op 391 euro per maand. Vorig academiejaar was er al stijging van 3,75 procent naar 410 euro. Op twee jaar tijd is de gemiddelde huurprijs met 9 procent gestegen. De stijging van de huurprijzen in Vlaanderen deed zich voor in alle studentensteden.

Daling in Brussel

De binnenstad van Antwerpen (464 euro) blijkt net iets duurder te zijn dan Leuven (461 euro). Gent (432 euro) is een relatief goedkope studentenstad. Voor de goedkoopste koten moeten studenten in Kortrijk zijn (364 euro). De grote prijsstijging in Leuven (van 394 euro naar 461 euro op twee jaar) heeft volgens CIB Vlaanderen te maken met een verruiming van de databank.

Lees verder onder de video

De sterke stijging van de huurprijzen in Vlaanderen staat in contrast met de lichte daling die CIB Vlaanderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest optekende. Een Brusselse studentenkamer kost gemiddeld 433 euro/maand, een daling van 2,1 procent op jaarbasis.

CIB Vlaanderen stelt nog vast dat het aantal verhuringen nauwelijks geleden heeft onder de coronacrisis. 'Uit onze cijfers blijkt alvast geen noemenswaardige impact van corona op de verhuringen voor academiejaar 2020-2021. Studenten zijn op kot blijven gaan, ook tijdens corona', stelt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen.

