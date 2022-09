Als antwoord op het betaalbaarheidsvraagstuk op de woningmarkt lanceert de projectontwikkelaar Van Roey Vastgoed een nieuw koopconcept: splitskopen. Door de aankoop van de grond uit te stellen, kan de eigen inbreng die nodig is om een krediet te verkrijgen, een flink stuk lager.

De eigen inbreng die banken eisen voor het verkrijgen van een hypothecaire lening is voor veel kandidaat-kopers een grote hindernis. En dat probleem neemt volgens Van Roey Vastgoed nog toe. De projectontwikkelaar verwijst naar een recente studie van de Nationale Bank waaruit blijkt dat de geschatte gemiddelde eigen bijdrage voor kopers van een eerste woning gestegen is van ongeveer 36.000 euro in 2016 naar 57.000 euro in 2021.

"Voor veel mensen betekent dat dat ze noodgedwongen blijven huren - één op de drie Vlamingen huurt - en zo alle voordelen van een energiezuinige, eigen woning mislopen", stelt Catherine Vangilbergen van de onderzoekscel betaalbaarheid bij Van Roey Vastgoed.

Vanuit die vaststelling werkte Van Roey Vastgoed een nieuwe koopformule uit waarbij de kopers de aankoop van het appartement en de grond kunnen opsplitsen. Met een recht van opstal - het recht te bouwen op andermans grond - krijgen kopers de kans eerst enkel de woonst te kopen, en pas later, binnen de zeven jaar, de grondwaarde te vereffenen. Van Roey Vasgoed doopte het concept Split-It of splitskopen.

Alternatief voor renovatie

Volgens Van Roey Vastgoed kan op die manier de eigen inbreng bij de aankoop van een nieuwbouw tot 50 procent lager. Ook de maandelijkse afbetalingen zullen de eerste jaren lager liggen. De financiering van de woning neemt gedurende de eerste zeven jaar dus een kleinere hap uit het budget van de kopers. Zo ontstaat ruimte om te sparen. "Vergelijk het met het aankopen van een oude woning, die je op een later tijdstip moet renoveren. Daarbij heb je ook extra kosten", zegt Catherine Vangilbergen. "Het verschil is dat je met Split-It onmiddellijk in een nieuwbouwwoning woont die aan alle strenge energienormen voldoet."

Het recht van opstal geldt voor maximaal zeven jaar en wordt in een notariële akte vastgelegd. In die tijd mag en kan Van Roey Vastgoed de grond aan niemand anders verkopen. De kopers kunnen wel beslissen hem vroeger aan te kopen. De verkoopprijs van de grond en de evolutie ervan in de tijd worden vastgelegd bij de aankoop van de woning. Zolang de grond eigendom is van Van Roey, betalen de bewoners voor het recht van opstal een beperkte maandelijkse vergoeding.

Van Roey Vastgoed werkte twee jaar aan Split-It. Na een eerste proef bij een project in Deinze, rolt de projectontwikkelaar het concept nu verder uit voor het nieuwbouwproject Nobile in Puurs.

