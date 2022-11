De vastgoedtak van Sotheby's wil profiteren van de hausse in luxevastgoed in ons land. Het breidt zijn aanwezigheid in Vlaanderen uit en wil ook een belangrijke speler worden op de nieuwbouwmarkt.

Sotheby's Real Estate heeft een nieuwe meerderheidsaandeelhouder en een nieuwe CEO. De vastgoedtak van het beroemde veilinghuis is sinds 2014 actief in België. Onder impuls van de Fransman David Chicard heeft het de Belgische luxevastgoedmarkt veroverd. In dat segment van eigendommen van meer dan een miljoen euro is het in Brussel het nummer één en in Antwerpen het nummer drie, met een marktaandeel van respectievelijk 15 en 20 procent. Behalve in Brussel en Antwerpen heeft Sotheby's Real Estate ook een kantoor in Lasne. Maar om een versnelling hoger te schakelen, moet het ook zijn aanwezigheid in Vlaanderen versterken.

...

Sotheby's Real Estate heeft een nieuwe meerderheidsaandeelhouder en een nieuwe CEO. De vastgoedtak van het beroemde veilinghuis is sinds 2014 actief in België. Onder impuls van de Fransman David Chicard heeft het de Belgische luxevastgoedmarkt veroverd. In dat segment van eigendommen van meer dan een miljoen euro is het in Brussel het nummer één en in Antwerpen het nummer drie, met een marktaandeel van respectievelijk 15 en 20 procent. Behalve in Brussel en Antwerpen heeft Sotheby's Real Estate ook een kantoor in Lasne. Maar om een versnelling hoger te schakelen, moet het ook zijn aanwezigheid in Vlaanderen versterken. Omdat hij besefte dat hij voor die nieuwe stap niet de meest geschikte persoon was, en omdat hij het tijd vond voor een nieuwe uitdaging, heeft David Chicard in september een stap opzij gezet. Hij verkocht al zijn aandelen aan Macan.group, de vastgoedholding van de vastgoedontwikkelaar Philippe Gillion. Nicolas Laporta volgde Chicard op als CEO. "De overgang is goed verlopen", zegt de in Antwerpen geboren inwoner van Lasne. De perfect tweetalige nieuwe CEO kwam over van Immobel, waar hij negen jaar aan het hoofd stond van het marketingteam voor nieuwe projecten. Katy Tensen heeft de leiding van het Antwerpse kantoor overgenomen. Het nieuwe team moet een nieuwe start betekenen voor Sotheby's Real Estate Belgium. In zijn achtjarige bestaan heeft Sotheby's Real Estate Belgium voor meer dan 800 miljoen euro vastgoed verkocht. Het telt 45 werknemers. De nieuwe eigenaar heeft grote ambities. Om de groei te versnellen, worden een geografische uitbreiding en een nieuwe verkoopstrategie in stelling gebracht. In de komende maanden wil Sotheby's Real Estate Belgium kantoren openen in Gent, Knokke en in de driehoek Waregem-Roeselare-Kortrijk. "Het kan gaan om nieuwe kantoren of de overname van een plaatselijke speler", zegt Nicolas Laporta in zijn kantoor aan de Louizalaan, waar Sotheby's zijn veiling- en vastgoedactiviteiten onder één dak gebracht heeft. "In Knokke zijn veel spelers aanwezig, maar slechts vijf of zes zijn erg actief. We willen onze stempel op die markt drukken. Ons kantoor daar zal zijn blik ook richten op Oostende en Nieuwpoort, waar zich steeds meer een high-endmarkt ontwikkelt. Vlaanderen kent Sotheby's nog te weinig als een luxevastgoedspeler. Dat moet veranderen." Sotheby's Real Estate Belgium gaat zijn groei ook zoeken op de nieuwbouwmarkt. Tot nu werkte het vooral samen met projectontwikkelaars om uitzonderlijke eigendommen te verkopen, penthouses of bijzondere appartementen. In de toekomst wil het ook optreden als een traditioneel agentschap, al moet het project een zekere status hebben en goed gelokaliseerd zijn. "Wij kunnen hele projecten verkopen", zegt Nicolas Laporta. "Om in te wonen of als investering. Sommige van onze klanten willen investeren, en wij willen hun die dienst aanbieden. De Belgische markt is nog betaalbaarder dan Londen, Parijs en andere buurlanden, en biedt fiscale voordelen. We hebben hier een rol te spelen." De sterren lijken goed te staan voor Sotheby's Real Estate Belgium en zijn ambities. Na de sterke jaren 2020 en 2021, in de nasleep van de coronakoopgolf, lijkt 2022 even sterk gestart te zijn. In 2020 verkocht het nog voor 140 miljoen euro vastgoed. In 2021 was dat gestegen tot 191 miljoen. "Dat was te danken aan de opening van het kantoor in Lasne", zegt Nicolas Laporta. "Maar ook de Antwerpse markt deed het goed. De markt is nog steeds geconcentreerd tussen Brussel en Antwerpen en hun onmiddellijke omgeving: Brabant, Schilde, Brasschaat. Alle huizen in onze portefeuille verkopen snel. De vraag naar villa's met een grote tuin op een rustige locatie neemt niet af. Het zou weleens kunnen dat er de komende maanden zelfs een tekort aan prestigeobjecten op de Brabantse markt zal zijn." In die markt komen de kopers voornamelijk uit de kringen van de Europese Commissie, de NAVO en de ambassades. In Brussel trekken ze meestal naar Elsene en Ukkel. "Net zoals in de traditionele vastgoedmarkt, wordt ook voor luxevastgoed energie-efficiëntie een aandachtspunt. Dat is nieuw. Vroeger werd met dat criterium geen rekening gehouden", zegt Laporta. De prijzen lijken evenwel niet dezelfde hausse te volgen als die op de residentiële markt voor eigendommen onder 1 miljoen euro. "Op onze markt hebben we de afgelopen jaren mooie prijsstijgingen gezien. Nu zijn ze veel bescheidener", geeft Nicolas Laporta toe. "De onderhandelingsmarge, vroeger ongeveer 15 procent, is veel kleiner geworden. De gemiddelde verkoopwaarde van een woning bij ons bedroeg in de afgelopen twee jaar 1,6 miljoen. Enerzijds zagen we in de prijsklasse van 1 tot 1,5 miljoen tot het begin van het jaar veel verkopen. Nu is dat wat vertraagd. Anderzijds zitten de eigendommen van meer dan 5 miljoen euro weer in de lift. Zo hebben we er in de afgelopen maanden verschillende verkocht. De hoogste prijzen noteren we in Brussel, wat te verklaren is door de kosten van de grond, maar de hoogste kwaliteit in architectuur en afwerken zien we veeleer in Vlaanderen."