De Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap Befimmo koopt de kantoorverdiepingen in de Antwerp Tower. Het zal er een nieuwe vestiging van zijn coworkingfiliaal Silversquare onderbrengen.

De Antwerp Tower is een reconversieproject van Matexi. Naar een ontwerp van Wiel Arets herontwikkelde Matexi de oude kantoortoren tot een multifunctioneel complex met appartementen, winkelruimte en kantoorruimte. Het torengebouw ligt naast de Opera en vlak bij het Centraal Station, de metro en de Meir, de drukste winkelstraat van Antwerpen. In augustus opende op de eerste verdieping al een winkel van Mediamarkt. Eerder raakte ook al bekend dat de horecaketens Hawaiian Poké Bowl en Pitaya een vestiging zullen openen op het gelijkvloerse niveau van de toren.

En nu maakt de vastgoedbelegger en -operator Befimmo bekend dat het drie kantoorverdiepingen, in totaal 5600 vierkante meter, in de sokkel koopt. De deal omvat ook de aankoop van twintig parkeerplaatsen. De partijen wensten geen verkoopprijs mee te delen.

Silversquare zet expansie voort

Door de transactie verwerft Befimmo zijn derde pand in Antwerpen. Het zal de nieuw verworven kantoorruimte inzetten voor de uitbreiding van Silversquare naar Antwerpen. Silversquare baat acht coworkingspaces uit in Brussel, Zaventem en Luxemburg. Begin volgend jaar volgt een negende vestiging in het nieuwe Quatuorgebouw in Brussel. De opening van de Silversquare in de Antwerp Tower is gepland voor midden 2022. Later in 2022 opent Silversquare ook een vestiging in Luik. Een nieuwe ruimte in Louvain-La-Neuve is gepland voor 2023.

De vastgoedportefeuille van Befimmo bestaat voornamelijk uit kantoorgebouwen, meetingcentra en coworkingruimtes en heeft een waarde van ongeveer 2,7 miljard euro.

De Antwerp Tower is een reconversieproject van Matexi. Naar een ontwerp van Wiel Arets herontwikkelde Matexi de oude kantoortoren tot een multifunctioneel complex met appartementen, winkelruimte en kantoorruimte. Het torengebouw ligt naast de Opera en vlak bij het Centraal Station, de metro en de Meir, de drukste winkelstraat van Antwerpen. In augustus opende op de eerste verdieping al een winkel van Mediamarkt. Eerder raakte ook al bekend dat de horecaketens Hawaiian Poké Bowl en Pitaya een vestiging zullen openen op het gelijkvloerse niveau van de toren.En nu maakt de vastgoedbelegger en -operator Befimmo bekend dat het drie kantoorverdiepingen, in totaal 5600 vierkante meter, in de sokkel koopt. De deal omvat ook de aankoop van twintig parkeerplaatsen. De partijen wensten geen verkoopprijs mee te delen.Door de transactie verwerft Befimmo zijn derde pand in Antwerpen. Het zal de nieuw verworven kantoorruimte inzetten voor de uitbreiding van Silversquare naar Antwerpen. Silversquare baat acht coworkingspaces uit in Brussel, Zaventem en Luxemburg. Begin volgend jaar volgt een negende vestiging in het nieuwe Quatuorgebouw in Brussel. De opening van de Silversquare in de Antwerp Tower is gepland voor midden 2022. Later in 2022 opent Silversquare ook een vestiging in Luik. Een nieuwe ruimte in Louvain-La-Neuve is gepland voor 2023.De vastgoedportefeuille van Befimmo bestaat voornamelijk uit kantoorgebouwen, meetingcentra en coworkingruimtes en heeft een waarde van ongeveer 2,7 miljard euro.