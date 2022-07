Het Belgische vastgoedtechnologiefonds AMAVI heeft zijn tweede en finale kapitaalronde afgesloten. Het kondigde ook een nieuwe participatie aan.

Iets meer dan een jaar na het afronden van de eerste kapitaalronde van 30 miljoen euro, maakt AMAVI Capital bekend dat zijn AMAVI PropTech Fund finaal afsluit op 70 miljoen euro, 10 miljoen euro boven de doelstelling.

AMAVI is een volledig onafhankelijk investeringsfonds dat zich toelegt op de Europese markt van vastgoedtechnologie (Proptech) scale-ups. Volgens managing partners Arne Allewaert en Frederic Van den Weghe gaapt er een grote kloof tussen de 'old-school' vastgoed- en bouwsector en de opkomende Proptechbedrijven. "Nieuwe technologieën vragen om vaardigheden die de traditionele industrie misschien niet heeft, of die schaars is", klinkt het in een persbericht.

AMAVI wil die kloof overbruggen. En volgens Arne Allewaert zit de timing mee. "In de afgelopen twee jaar hebben de effecten van Covid, strengere duurzaamheidsvoorschriften, problemen met de toeleveringsketen en inflatie de Proptech-industrie de wind in de zeilen gegeven."

In de eerste twee jaar heeft AMAVI meer dan 750 bedrijven actief gescreend. Dat heeft voorlopig geresulteerd in acht participaties. De recentste is de instap in het Nederlandse bedrijf Hydraloop dat een gedecentraliseerd grijswater-recyclagesysteem ontwikkelde. Eerder dit jaar investeerde AMAVI ook al in LEKO Labs. Dit Luxemburgse bouwtechbedrijf vervaardigt houten wanden op grote schaal in een sterk geautomatiseerd productieproces. AMAVI wil de portfolio uitbreiden tot ongeveer vijftien participaties.

