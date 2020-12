De Franse venture capitalist Anaxago stapt in het kapitaal van SweepBright. Dit Antwerpse technologiebedrijf biedt vastgoedmakelaars een webplatform dat het verkoopproces automatiseert.

SweepBright, opgericht in 2016 door Raphaël Bochner, is een van de bekendste proptechbedrijven (property technologie) in ons land. Het digitaal platform van SweepBright biedt vastgoedmakelaars de mogelijkheid informatie over panden op een geautomatiseerde manier te registreren, te verspreiden en te beheren.

Sweepbright registreert op de Belgische markt, naar eigen zeggen, meer dan 10.000 transacties per jaar. Bij de investeerders van SweepBright zijn onder meer het durfkapitaalfonds Volta Ventures, Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere van Showpad, Jeroen Lemaire van InThePocket, Wim Vernaeve van Green Park Investment Partners, en QuaeroQ, het investeringsvehikel van Matexi.

Met een kapitaalverhoging van 2,1 miljoen euro wil SweepBright naar de Franse markt trekken. De intrede van Anaxago in het kapitaal past ook in die strategie. De Franse venture capitalist spitst zich toe op investeringen in proptech, fintech, healthcare en impact. Raphaël Bochner rekent erop dat SweepBright door samenwerkingen met de bedrijven in portefeuille van Anaxago sneller zal kunnen doorbreken in Frankrijk.

Alexandre Heraud van Anaxago ziet potentieel: "Het transactieproces in de Franse vastgoedsector kampt met dezelfde inefficiënties als in België. De Franse markt is wel tien keer groter en veel competitiever voor makelaars. De groeiende nood van de vastgoedsector om digitaal te werken, is voor een ons een kans om SweepBright verder uit te bouwen tot een wereldspeler."

