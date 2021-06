De verouderde appartementsmarkt in Bredene verwerkt een prijsdaling. Er is weinig nieuw aanbod. De markt van de woonhuizen is meer in evenwicht.

In Bredene tuimelden de prijzen van appartementen in het eerste kwartaal met 23,5 procent naar beneden tegenover april 2020, blijkt uit de cijfers van de notarissen. Dat is in dit segment de scherpste prijsdaling aan de Vlaamse kust. Met een mediaanprijs van 184.500 euro is er zelfs een prijsdaling over tien jaar, toen nog 200.000 euro werd betaald. "Elke kustgemeente kent cycli van veroudering en renovatie van tweedeverblijfsappartementen", zegt Filip Dermul van Agence Dermul. "Het op toerisme gerichte Bredene-Duinen zit nu in een tussenfase. Bart Versluys heeft met Groep Versluys heel wat appartementen in Bredene op de markt gezet van het type dat hij vandaag niet meer ontwikkelt. Bij de verkoop zullen eigenaars vaststellen dat de prijs onder de verwachting ligt." Mathias Dewulf van Immo Francois: "Ze krijgen dezelfde prijs die ze vijf tot zes jaar geleden hebben betaald. In Knokke kan een verkoper al na drie jaar een mooie winst maken." Bredene is ook een mager beestje voor nieuwbouw, aldus een studie van De Crombrugghe & Partners. De gemeente telt met zes projecten het minste vastgoedprojecten aan de kust. Met gemiddeld 86 vierkante meter per appartement vergunt Bredene ook de kleinste nieuwbouwappartementen aan de kust. Ze zijn met een vraagprijs van 3100 euro per vierkante meter de goedkoopste, ondanks de scherpe stijging vorig jaar (+9,7%). "Veel toeristen uit de campings van die gemeente kochten ooit een klein, betaalbaar appartementje. Die categorie heeft het nu het moeilijkst", zegt notaris Bart van Opstal. "Er is te weinig aanbod", stelt Dermul vast. "Wat kon worden ontwikkeld, is ontwikkeld. Wel is er een aanbod van verkavelingswoningen voor eigen bewoning in Bredene-Dorp, landinwaarts." De prijs van de huizen steeg vorig jaar met 15,4 procent, een record aan de kust. Met een mediaanprijs van 285.000 euro is Bredene het duurst na Knokke-Heist en De Haan. "Gezinnen uit Oostende, waar er amper verkavelingen zijn, zoeken in Bredene", zegt Dewulf. "Verkopers laten de kandidaat-kopers tegen elkaar opbieden. Ook villa's zijn er erg in trek." Volgens notaris Bart Van Opstal valt het aanbod wel mee. "Er is nogal wat ontwikkeld in Bredene-Dorp en er staat veel in de steigers. Er is voldoende kwaliteit. Het wat volksere Bredene-Sas heeft een ander aanbod. Jonge gezinnen kopen er verouderde arbeiderswoningen voor een schappelijke prijs - vanaf 150.000 euro - om ze weer op te knappen. De vraag en het aanbod van woningen zijn in Bredene redelijk in evenwicht."