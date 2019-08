De prijzen van parkeerplaatsen aan de kust blijven stijgen. Maar in de grote Vlaamse steden staan de prijzen onder druk.

Parkeerplaatsen (zowel gesloten boxen als autostaanplaatsen) zijn in ons land in de eerste jaarhelft duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Een parkeerplaats kost nu gemiddeld 29.242 euro, 0,6 procent meer dan in 2018.

In Brussel kost een parkeerplaats gemiddeld 37.325 euro. In Vlaanderen is Brugge de duurste provinciehoofdstad (30.936 euro), gevolgd door Leuven (29.614 euro) en Gent (28.281 euro). Antwerpse parkeerplaatsen zijn opvallend goedkoper (24.837 euro). Voor Hasselt zijn er geen cijfers wegens onvoldoende transacties.

Aan de Kust liggen de prijzen een flink stuk hoger. Knokke-Heist is de uitschieter met een gemiddelde prijs van 57.700 euro voor een parkeerplaats. Ook in Nieuwpoort (49.391 euro), Blankenberge (45.256 euro) en Oostende worden forse bedragen neergeteld voor een parkeerplaats. In de meeste badplaatsen zitten de prijzen ook nog stevig in de lift. In Blankenberge noteerden de notarissen een prijsopstoot van 20 procent. Die hausse staat wel in contrast met de prijsevolutie in de Vlaamse steden. In Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven daalden de prijzen in de eerste jaarhelft. Vooral in Gent is die daling fors (-7,6%).

Populaire belegging

Parkeerplaatsen zijn een behoorlijke populaire vastgoedbelegging. Vooral de relatief lage instapdrempel maakt parkingvastgoed begeerd. Naar vastgoednormen is het een weinig arbeidsintensieve belegging en de onderhoudskosten liggen ook lager dan die van de meeste andere vastgoedcategorieën. Op locaties met een grote parkeerdruk is het leegstandsrisico ook beperkt.

Toch is het geen risicoloze belegging. Een heikel punt is dat een wijziging in het parkeerbeleid van een stad een grote impact kan hebben op de vraag naar parkeerplaatsen. Ook de komst van een grote parking in de buurt kan de vraag naar parkeerplaatsen doen kelderen. Op die factoren heeft de particuliere belegger geen invloed.

Op langere termijn kan ook een wijziging in onze mobiliteitsgewoonten wegen op de parkeerbehoefte. Speelt dat nu al in de grote Vlaamse steden? "We kijken uit naar de cijfers van de tweede helft van 2019", zegt Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.be "Die zullen al dan niet aangeven of sprake is van een echte kentering op de markt. In steden waar veel jonge mensen wonen, daalt alleszins de vraag naar parkeerplaatsen. Koppels kiezen er vaak voor één in plaats van twee wagens. En net als alleenstaanden nemen ze ook vaker het openbaar vervoer of de fiets."