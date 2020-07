Middelkerke en de deelgemeente Westende lagen goed in de markt in 2019. Maar de toegenomen vastgoedactiviteit leidde er nog niet tot forse prijsstijgingen.

Middelkerke staat bekend als een democratisch geprijsde familiebadplaats. Ondanks een prijsstijging van bijna 10 procent in vijf jaar ligt de mediaanprijs van een appartement er nog onder 200.000 euro. In 2019 klom de mediaanprijs 2,9 procent hoger tot 197.562 euro. Het aantal vastgoedtransacties nam toe met 4,5 procent. "Ook 2020 was heel goed gestart", getuigt Kenny Debouvry, vastgoedmakelaar bij Immo François in Middelkerke. Sinds de heropening van de winkels en de makelaarskantoren op 11 mei is het weer druk. "De kandidaat-kopers zijn beter voorbereid", vervolgt Debouvry. "Ze hadden tijd om zich online goed te informeren, waardoor ze ook sneller overgaan tot een aankoop." De notarissen zagen voor Middelkerke wel een forse prijsdaling van 10 procent in de eerste vier maanden van dit jaar, tot 177.750 euro. Dat contrasteert met de ervaring van Debouvry: "Op het terrein merken we daar niet veel van. De vraag heeft zich snel hersteld. We zien geen druk op de prijzen." Prijsschommelingen kunnen ook het gevolg zijn van verschillen tussen de verkochte panden: als in de ene periode meer kleine of oude panden worden verkocht, liggen de prijzen lager.Dat statistische effect verklaart wellicht ook waarom de mediaanprijs van dijkappartementen in Middelkerke in 2019 nauwelijks hoger lag dan die van de gewone appartementen (198.000 euro versus 197.562 euro). Op de dijk van Middelkerke staan vrij veel verouderde appartementsblokken. In de deelgemeente Westende klom het aantal transacties in 2019 met maar liefst 12,4 procent, maar de mediaanprijs bleef met 145.000 euro laag. "2017, 2018 en 2019 waren boerenjaren voor de verkoop van vastgoed in Westende", weet Frank Rouseré van ERA laPlage. "Normaal gaat een drukke activiteit gepaard met een opwaartse druk op de prijzen, maar dat was niet het geval. De eerste twee maanden van dit jaar waren ook goed." Ook Frank Rouseré heeft het over een snelle heropstart sinds 11 mei. "Maar april en mei zijn verloren maanden."Opvallend is dat de notarissen de mediaanprijs in Westende in de eerste maanden van het jaar zagen klimmen met een kwart, tot 181.300 euro. Maar ook daar is het gevaarlijk meteen grote conclusies te trekken. Frank Rouseré bevestigt wel dat er opwaartse druk is. "Ik had verwacht dat deze crisis zou leiden tot een opstoot van het aanbod, maar dat is niet gebeurd. Op de dijk is er zelfs nauwelijks aanbod. Daarom verwacht ik dat de prijzen daar zullen stijgen."