Nieuwpoort is een van de meest dynamische vastgoedmarkten aan de kust. Maar het grote aanbod aan projecten heeft wel een rem gezet op de prijzen van nieuwbouw.

Nieuwpoort is sterk veranderd in de voorbije tien jaar, veel meer dan de meeste andere kustgemeenten. De vastgoedprijzen zijn er in het voorbije decennium ook fors gestegen. In 2011 bedroeg de mediaanprijs voor een appartement in Nieuwpoort nog 235.000 euro, nu tonen de recentste prijsstatistieken van de notarissen een mediaanprijs van 289.000 euro (+23%). Het maakt van Nieuwpoort de duurste gemeente van de Westkust. Een kanttekening daarbij is dat het in de statistieken van de notarissen eveneens stevig geprijsde Oostduinkerke onder Koksijde valt. Ook in 2020 was de prijstrend in Nieuwpoort positief. De mediaanprijs van appartementen klom er met 7 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar noteerden de notarissen een prijstoename van 4,7 procent. De woningmarkt incasseerde in het eerste kwartaal wel een tik (-6,9%). Daar staat evenwel een waardetoename van 28,8 procent in tien jaar tegenover. De vele nieuwe projecten in Nieuwpoort hebben wel een rem gezet op de prijsontwikkeling van de nieuwbouwappartementen. Nieuwpoort is volgens een analyse van het studiebureau De Crombrugghe & Partners de enige kustgemeente waar de gemiddelde vraagprijs voor nieuwbouw nu lager ligt dan vijf jaar geleden (-1,9%). Het voorbije jaar noteerde De Crombrugghe & Partners wel een prijsstijging van 3,3 procent tot 3950 euro per vierkante meter. Volgens Gert Moerman, vastgoedmakelaar bij ERA Servimo, is de Nieuwpoortse vastgoedmarkt in goeden doen. "Eigenlijk is het al een heel jaar erg druk", zegt hij. "Alleen de laatste weken is het iets rustiger, maar dat heeft te maken met het aanbod, dat zo goed als opgedroogd is." De krapte op de markt leidt tot prijsdruk, stelt Moerman. "Het is gebruikelijk dat kandidaat-kopers een bod uitbrengen dat 5 à 10 procent onder de vraagprijs ligt", zegt hij. "Dat gebeurt nog altijd, alleen gaan heel weinig eigenaars daarop in. Het wegvallen van die onderhandelingsmarge drijft de verkoopprijs op." Volgens Gert Moerman is de vraag goed verdeeld over de deelmarkten van Nieuwpoort-Bad. "De zeedijk en de havengeul zijn altijd wel in trek, maar we zien ook een grote vraag naar appartementen in het centrum, rond de winkelstraat. De prijsverschillen zijn wel aanzienlijk. In het centrum is 300.000 euro een courante prijs voor een appartement met twee slaapkamers. Op de zeedijk en langs de havengeul moet je voor een soortgelijk appartement toch al snel 500.000 euro en meer neertellen." Moerman ervaart dat er iets meer interesse is voor bestaand vastgoed dan voor nieuwbouw. "Veel mensen willen nog deze zomer gebruikmaken van hun stek aan zee", zegt hij. "Bij de aankoop van een nieuwbouwappartement is dat niet vanzelfsprekend."