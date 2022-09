Een nieuwe institutionele speler betreedt de markt van het residentieel vastgoed. Yally, een initiatief van bankverzekeraar Belfius en de investeringsmaatschappijen TINC en GIMV wil bestaande woningen energiezuiniger maken en ze aanbieden op de huurmarkt.

Yally staat voor 'Your Ally' of uw bondgenoot. Die nieuwe vastgoedspeler zet zich in de markt als 'de huisbaas van de toekomst'. Yally heeft de ambitie om binnen de twee jaar 300 à 400 woningen te verwerven, om ze vervolgens grondig en vooral energetisch te renoveren. In eerste instantie kijkt het daarvoor naar de centrumsteden binnen de Vlaamse ruit Antwerpen-Gent-Leuven-Brussel. De eerste veertig wooneenheden zijn ondertussen aangekocht. De panden zijn gelegen op het Antwerpse Zuid en in het centrum van Mechelen.

Inatiefnemers achter Yally zijn de beursgenoteerde investeerder TINC en TDP, de infrastructuur joint-venture tussen Belfius en de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv. 'Met een meer institutionele aanpak van de opwaardering van het woonpatrimonium zijn op vele vlakken schaalvoordelen en dus financiële en maatschappelijke meerwaarde te realiseren' stelt Manu Vandenbulcke, CEO van TINC, in een persbericht.

Maatschappelijke impact

Yally ziet veel potentieel in het verouderde Belgische woninpatrimonium. 'Over het algemeen wordt slechts gerenoveerd eens een woning van eigenaar wisselt, of zelfs helemaal niet. Zo blijven vandaag veel woningen onaangeroerd', klinkt het. Woningen die vandaag een energielabel D, E of F hebben, wil Yally upgraden naar A, B of C. Daardoor zal ook de totale woonkost voor de huurder dalen. 'We willen iets in beweging zetten met een maatschappelijke impact', zegt CEO Anneleen Desmyter. 'Yally staat voor een grote uitdaging maar we zijn ambitieus en hebben de financiële middelen om in sneltempo onze rol op te nemen. Zo willen we meewerken aan een leefbare en betaalbare huurmarkt.' Anneleen Desmyter stond mee aan de wieg van het Antwerpse vastgoedbedrijf Quares en was tot midden dit jaar CEO van Aldea, een investeerder en uitbater van zorgvastgoed opgericht door Christophe Desimpel.

Naast het energiezuiniger maken van bestaande woningen, zet Yally ook in op het integrerren van nieuwe, gebruiksvriendelijke technieken zoals een elektronisch toegangssysteem. Via een online portaal biedt het huurders ook een all-in service aan voor de administratieve opvolging, huurbetalingen en/of regeling van herstellingen.

