Nieuwe kantoorgebouwen almaar duurzamer: milieucertificaten zijn big business

Wie een kantoorgebouw, een winkelcentrum of een wooncomplex snel verkocht of verhuurd wil krijgen, kan niet anders dan rekening te houden met duurzaamheid. De ontwikkelaars doen dan ook almaar harder hun best om een milieucertificering te pakken te krijgen, het liefst nog een internationaal keurmerk.