Een appartement huren in Vlaanderen en Brussel wordt almaar duurder. Maar volgens Dewaele Vastgoedgroep gaan de prijsstijgingen gepaard met een kwaliteitsverbetering van het aanbod.

De gemiddelde huurprijs van een appartement in Vlaanderen en Brussel steeg in 2020 met 6 procent tot 719 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse Huurbarometer van Dewaele Vastgoedgroep. Hett makelaarsnetwerk met 35 kantoren in Vlaanderen en Brussel baseert zich op 11.003 verhuringen.In de voorbije drie jaar steeg de gemiddelde huurprijs van een appartement met 12,3 procent.

De gemiddelde huurprijs voor woningen stabiliseerde op 808 euro. In drie jaar bedroeg de prijsstijging voor huurwoningen slechts 5 procent. De tragere prijsevolutie is opvallend, want Dewaele Vastgoedgroep wijst erop dat er in bijna elke regio in Vlaanderen een groot tekort is aan kwalitatieve huurwoningen. Volgens Dewaele Vastgoedgroep verklaart juist het relatief beperkte aanbod van (duurdere) nieuwbouwwoningen de tragere prijsstijging.

De sterke prijsstijging op de appartementenmarkt is dan weer het gevolg van het groeiende aanbod van nieuwbouw- en gerenoveerde appartementen en de toegenomen interesse van investeerders voor dit type vastgoed. "Daarnaast wordt het conformiteitsattest, dat aantoont dat een woning aan alle kwaliteitseisen voldoet, in steeds meer steden als een verplichting ingevoerd", stelt Filip Dewaele, de CEO van Dewaele Vastgoedgroep. "Daardoor verdwijnen de slechtere, goedkopere panden sneller van de markt."

Lockdowneffect

De coronacrisis zorgt ook voor verschuivingen op de huurmarkt. Een terras of tuin staat met stip bovenaan op het verlanglijstje van de huurders. Dewaele Vastgoedgroep zag de gemiddelde huurprijs van appartementen met terras in één jaar stijgen van 735 euro naar 788 euro, een klim van 7,2 procent. Bij appartementen zonder terras bleef de prijsstijging beperkt tot 3,5 procent (van 685 euro naar 709 euro).

Filip Dewaele heeft het over een "duidelijk lockdowneffect". Huurders die op zoek gingen naar een appartement met een terras, kwamen na de eerste lockdown op een ontwrichte verhuur- en verhuismarkt terecht en vreesden uit de boot te vallen. "De nieuwbouwmarkt biedt natuurlijk een oplossing op de grote vraag naar appartementen met terras", zegt hij. "Want tegenwoordig is bijna elk appartement in een nieuwbouwproject voorzien van een terras. Als er meer aanbod komt van dat type appartementen, sluit ik niet uit dat in de toekomst de huurprijzen in dat segment kunnen dalen."

