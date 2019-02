Nationale Bank waarschuwt banken voor lage rentemarge bij woonkrediet

Door de hevige concurrentie op de markt, kennen de banken nog steeds gemakkelijk leningen toe waarbij ze erg kleine marges hanteren. 'Onze boodschap aan de banken is heel duidelijk: jullie moeten oppassen', luidt het bij de Nationale Bank.

De Nationale Bank benadrukt dat de financiële sector in België meer solide is geworden. 'We zien geen grote onevenwichten in onze financiële sector, maar er zijn wel een aantal kwetsbaarheden', zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. De grootste uitdaging voor de sector is dus de daling van de rentemarges op de hypothecaire leningen. 'Een stock van leningen met een te kleine marge is een enorm grote handicap voor de banken. We bekijken dat met grote aandacht', verklaarde Wunsch bij de voorstelling van het jaarverslag van NBB.

'Ik wil niet overdrijven, maar Dexia was een bank die een hoge kapitaalbuffer had, maar heel kleine marges. We moeten vermijden dat we nu stilaan de volgende financiële crisis voorbereiden', aldus Wunsch.

De Nationale Bank had vorig jaar al tot meer voorzichtigheid aangemaand. In mei werd daarom beslist dat de Belgische bankensector een extra kapitaalbuffer van 1,5 miljard euro moet aanhouden. Die maatregel was zo opgesteld dat banken met een risicovollere portefeuille aan hypothecaire kredieten verhoudingsgewijs een hogere kapitaalvereiste kregen opgelegd.

'Onze boodschap aan de banken is nu duidelijk: het gaat niet goed. Jullie blijven leningen aangaan met te kleine marges. Jullie moeten oppassen', waarschuwt de gouverneur. 'De banken komen naar ons met de boodschap dat er enorm veel concurrentie op de markt is, waardoor het voor hen moeilijk is om de marge naar boven te duwen. Maar ons antwoord is: als jullie blijven leningen aangaan met dergelijke kleine marges, zullen wij hoe dan ook 'iets' doen', besluit Wunsch.