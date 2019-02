Vijf waarschuwingen van de Nationale Bank van België

1. De economische conjunctuur verslechterde aan het einde van 2018

In de eurozone groeide de economie in 2018 met 1,9 procent. Dat is een vertraging ten opzichte van 2017, toen er nog een groei van 2,4 procent werd opgetekend. "Het economische herstel mag zich in 2018 dan wel hebben doorgezet in het eurogebied, het heeft vaart moeten minderen", staat in het rapport. Vooral aan het einde van 2018 verslechterde de conjunctuur. Dat was voor een deel het gevolg van tijdelijke factoren, zoals een krimp in de Duitse auto-industrie. Fundamenteler kwam de export onder druk door een minder dynamische wereldhandel. De brexit, de lagere groei in China en het risico op handelsconflicten dreigen te wegen op de groei. België kende in 2017 een groei van 1,7 procent die verder vertraagde richting 1,4 procent in 2018.

