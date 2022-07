In de eerste helft van 2022 steeg de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in België met 0,5 procent in vergelijking met 2021. In Vlaanderen gaat het om een stijging van 1,5 procent, in Wallonië om een daling van 1,4 procent. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Daarmee houden de grote regionale prijsverschillen stand. De prijs is weliswaar minder snel gestegen dan in afgelopen jaren.

Hoewel de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in België op 53.193 euro per hectare ligt, zijn er sterke regionale verschillen. Zo leg je in Wallonië vandaag gemiddeld 37.011 euro neer voor een hectare landbouwgrond. In Vlaanderen is dat 63.105 euro per hectare.

De regionale prijsverschillen zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. In 2017 bedroeg het prijsverschil tussen Vlaanderen en Wallonië nog 20.728 euro, vandaag is dat zowat 26.000 euro. De afgelopen vijf jaar steeg de gemiddelde prijs per hectare landbouwgrond met 23 procent. Rekening houdend met de inflatie, ligt de reële prijsstijging op 7,5 procent.

De prijsstijging dit jaar is weliswaar minder hoog dan in afgelopen jaren. 'Net zoals bij andere soorten vastgoed lijkt de periode van forse prijsstijgingen voorlopig achter de rug. De oorlog in Oekraïne zorgt ook in de landbouw voor onzekerheid, waardoor de markt van de landbouwgronden wat afkoelt', zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

De prijzen tussen provincies en zelfs gemeentes onderling verschillen doorgaans sterk. Landbouwgrond is het duurst in de provincie West-Vlaanderen, waar de prijs per hectare gemiddeld hoger is dan 77.000 euro. In de provincie Luik daarentegen ligt de prijs doorgaans op net geen 35.000 euro. De gemiddelde oppervlakte landbouwgrond is met 1,9 hectare het grootst in West-Vlaanderen, terwijl dat in Vlaams-Brabant en Limburg slechts 0,5 en 0,6 hectare is.

