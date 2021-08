Het aantal verkopen van kustappartementen is in de eerste helft van dit jaar spectaculair gestegen. De prijzen gaan mee de hoogte in, vooral die van de ruimere appartementen. Een corona-effect, menen de notarissen.

De Belgische kust blijft het goed doen op de vastgoedmarkt. In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar steeg het aantal transacties met 47,5 procent. Maar die vergelijking is misleidend, omdat de vastgoedmarkt in het voorjaar van 2020 even tot stilstand kwam door de lockdown. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 bedraagt de stijging toch ook nog 38,8 procent.

Op Belgisch niveau bedraagt de stijging tegenover 2019 'slechts' 16,7 procent. "De sterke stijging van de kusttransacties is een corona-effect", stelt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. "Enerzijds zijn tweedeverblijvers minder geïnteresseerd in buitenlands vastgoed, anderzijds wensen heel wat beleggers hun liquide middelen te beveiligen door te investeren in vastgoed."

Oudere appartementen wegen op prijsevolutie

De grotere activiteit aan de kust vertaalt zich evenwel niet in een sterkere prijsevolutie. De gemiddelde prijs voor een appartement aan de kust bedroeg in de eerste jaarhelft 299.030 euro, 4,1 procent meer dan in 2020. Rekening houdend met de inflatie is de prijs voor een kustappartement de jongste vijf jaar met 9,3 procent gestegen. Over heel België klom de appartementenprijs in dezelfde periode met 13,4 procent.

Notaris Bart van Opstal: "De kust kent een vastgoedmarkt met twee snelheden. De prijzen van de nieuwbouwappartementen stijgen door de grote vraag en de stijgende bouwkosten. De prijzen van de oudere appartementen volgen die stijging niet en tonen veeleer een dalende tendens. Die twee tendensen compenseren elkaar gedeeltelijk."

Lees verder onder de tabel

© .

De gemiddelde prijs varieert sterk van gemeente tot gemeente. Zo ligt de gemiddelde prijs voor een appartement in Knokke met 593.745 euro bijna drie keer hoger dan in Bredene (199.116 euro). De grootste prijsstijgingen noteerden de notarissen op de dijk van Heist-aan-Zee (+19,6%) en Knokke (+12,3%). Voor de eerste keer veranderen appartementen in Heist-aan-Zee op de dijk voor meer dan 600.000 euro van eigenaar. In Knokke doorbreken de prijzen voor appartementen met zeezicht voor het eerst de grens van 870.000 euro. De notarissen verklaren die sterke prijsstijgingen door het beperkte aanbod in het duurdere segment.

Ruime appartementen in trek

Een andere opvallende evolutie: hoe meer kamers een appartement telt, hoe groter de prijsstijging. Tegenover 2020 bleef de prijs voor een eenslaapkamerappartement stabiel (-0,3%). Voor een appartement met twee slaapkamers steeg de prijs tegenover 2020 met gemiddeld 5,7 procent. Vooral de prijzen van de drieslaapkamerappartementen zitten in de lift: plus 13,1 procent in een jaar.

Notaris van Opstal: "Door de coronacrisis zijn de kopers meer dan ooit op zoek naar ruimere appartementen, waarvan het aanbod kleiner is. Dat maakt dat de prijzen van appartement met drie slaapkamers meer stijgen."

© .

