In Brussel overspoelen investeerders de vastgoedmarkt

Het aantal Brusselaars dat eigenaar is van een appartement of een huis in de hoofdstad neemt al vijf jaar af. Vijftien jaar geleden was nog 60 procent eigenaar. In 2016 was dat 43 procent. En hoewel er weinig statistieken over bestaan, zal die neerwaartse trend volgens de meeste graadmeters doorzetten in de komende maanden. Dat roept vragen op over de toekomst van de Brusselse vastgoedmarkt. "Ik vind dat die daling te weinig aandacht krijgt, terwijl ze uiterst belangrijk is en de markt ingrijpend zal veranderen", signaleert Eric Verlinden, de gedelegeerd bestuurder van het netwerk van vastgoedmakelaars Trevi. Die trend is hoofdzakelijk een Brussels fenomeen. Landelijk is de eigendomsgraad nog altijd iets hoger dan 70 procent. Volgens sommige kenners zal dat percentage tegen 2020 zakken tot 65 procent, maar dan nog blijven we ver verwijderd van Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, waar dat cijfer nauwelijks boven 50 procent uitkomt.

