België is lang niet het enige land waar de huizenprijzen pieken. Meer zelfs: in een internationale context zijn de prijsstijgingen in ons land eerder aan de bescheiden kant.

De Global House Price Index van de vastgoedadviseur Knight Frank toont een stijging van 9,4 procent op jaarbasis. De index volgt de beweging van de woningprijzen in 56 landen en gebieden wereldwijd. In 54 landen stegen de prijzen, alleen Maleisië (-0,7%) en Marokko (-2,3%) gingen tegen de trend in.

De sterkste prijsstijging noteerde Knight Frank in Turkije: 35,5 procent. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het gaat om een nominale prijsstijging, dus zonder rekening te houden met de torenhoge inflatie in Turkije. In reële termen is Zuid-Korea het land met de sterkste prijsklim. In Europa vallen de prijsexplosies op in Zweden (20,3% nominaal) en Nederland (18,4% nominaal). België staat opvallend laag in de rangschikking. Knight Frank komt voor ons land uit op een nominale prijsstijging van 7,4 procent.

Ondanks de hoogconjunctuur op de huizenmarkt ziet Knight Frank tekenen van een verzwakking in sommige landen. In achttien landen en gebieden daalde het groeiritme van de prijsevolutie tijdens het derde kwartaal. Dat is onder meer het geval in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Renteverhogingen, wijzigingen in de belasting van vastgoed en betaalbaarheidsproblemen zouden hebben bijgedragen aan die langzamere groei. Wereldwijd verwacht Knight Frank dat de vastgoedboom in 2022 nog zal doorzetten.

De Global House Price Index van de vastgoedadviseur Knight Frank toont een stijging van 9,4 procent op jaarbasis. De index volgt de beweging van de woningprijzen in 56 landen en gebieden wereldwijd. In 54 landen stegen de prijzen, alleen Maleisië (-0,7%) en Marokko (-2,3%) gingen tegen de trend in. De sterkste prijsstijging noteerde Knight Frank in Turkije: 35,5 procent. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het gaat om een nominale prijsstijging, dus zonder rekening te houden met de torenhoge inflatie in Turkije. In reële termen is Zuid-Korea het land met de sterkste prijsklim. In Europa vallen de prijsexplosies op in Zweden (20,3% nominaal) en Nederland (18,4% nominaal). België staat opvallend laag in de rangschikking. Knight Frank komt voor ons land uit op een nominale prijsstijging van 7,4 procent.Ondanks de hoogconjunctuur op de huizenmarkt ziet Knight Frank tekenen van een verzwakking in sommige landen. In achttien landen en gebieden daalde het groeiritme van de prijsevolutie tijdens het derde kwartaal. Dat is onder meer het geval in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Renteverhogingen, wijzigingen in de belasting van vastgoed en betaalbaarheidsproblemen zouden hebben bijgedragen aan die langzamere groei. Wereldwijd verwacht Knight Frank dat de vastgoedboom in 2022 nog zal doorzetten.