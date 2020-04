In 2019 verkeerde de Belgische vastgoedmarkt nog in een opperbeste stemming. De aankondiging van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen veroorzaakte in het najaar wel wat nervositeit, maar in het licht van de marktverlamming door de coronacrisis lijkt dat slechts een akkefietje.

Op de goedgeluimde Belgische vastgoedmarkt klommen de prijzen in 2019 gestaag hoger. In het segment van de woningen noteerde de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (Fednot) in 2019 een prijsklim van 4,3 procent tot een mediaanprijs van 240.000 euro. Appartementen werden volgens de berekeningen van de notarissen 2,5 procent duurder. De mediaanprijs voor bouwgrond dikte ook met 2,5 procent aan tot 164 euro per vierkante meter.

De prijsevoluties in de drie gewesten volgen grosso modo dat patroon. De verschillen tussen de gewesten zijn klein. De aankondiging van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen leidde wel tot extra activiteit op de vastgoedmarkt, maar lijkt geen noemenswaardig prijseffect te hebben uitgelokt. Alleen op de appartementenmarkt wijkt de prijsdynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opvallend af van die in de overige gewesten. De Brusselse appartementsprijzen klommen in 2019 een forse 6,2 procent hoger tot een mediaanprijs van 223.125 euro. In Vlaanderen bedroeg de prijsgroei slechts 3,9 procent, tot 205.796 euro, en in Wallonië beperkte de klim zich tot 3,1 procent, met een mediaanprijs van 165.000 euro als resultaat.

Dure Gentse rand dijt uit

Waals- en Vlaams-Brabant zijn de duurste provincies voor woningen. In beide provincies bedraagt de mediaanprijs voor woonhuizen 310.000 euro. Daarna volgt de provincie Antwerpen met een mediaanprijs van 280.000 euro. Henegouwen is de goedkoopste provincie. Een prijsklim van 3,5 procent bracht de mediaanprijs voor huizen daar op 145.000 euro.

In Vlaanderen werd het lijstje van gemeenten met een mediaanprijs van meer dan 300.000 euro voor huizen nog iets langer. Nu ook Merelbeke en Gavere de grens van 300.000 euro hebben doorbroken, dijt de dure rand rond Gent nog uit. Van de achttien Vlaamse gemeenten met een mediaanprijs van minder dan 200.000 euro liggen er acht in de provincie Limburg.

In Wallonië zijn de dure gemeenten voor woningen geconcentreerd ten zuiden van Brussel. Attert, een buurgemeente van Aarlen, is de enige uitzondering. De mediaanprijs maakte er een spectaculaire sprong van 38,3 procent tot 325.000 euro.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 23 april 2020

