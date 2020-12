De prijzen voor de beste Belgische vastgoedprojecten gaan dit jaar naar een knap gerenoveerd historisch monument in Antwerpen, naar het grootste houten kantoorgebouw van Europa en naar een bijzonder cohousingproject in Leuven.

Tijdens een online-event heeft de Real Estate Society, de vereniging van de vastgoedalumni van de Antwerp Management School (AMS), de RES Awards 2020 uitgereikt. Met die prijzen wil de vastgoedsector de strafste Belgische bouwprojecten in de kijker zetten. Ditmaal werden prijzen uitgereikt in de categorieën (semi-)publiek vastgoed, commercieel vastgoed en residentieel vastgoed. De vakjury bestond uit de Gentse bouwmeester Peter Vanden Abeele, de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret, Steven De Haes (decaan Antwerp Management School), Serge Fautré (erevoorzitter UPSI-BVS en CEO van AG Real Estate), Ingrid Ceusters (Women on Board en CEO van Ceusters), Dirk Mattheeuws (voorzitter NAV) en Jean-Philip Vroninks (bestuurder ULI en CEO van JLL Belux). De juryvoorzitter was opnieuw Frederik Lesire.

De winnaars

In de categorie (semi-)publiek vastgoed kwam de Antwerpse Handelsbeurs als winnaar uit de bus. De gerenoveerde Handelsbeurs is een realisatie van de Antwerpse architecten ELD, het Brusselse Origin Architects and Engineering, Arcade Groep en de Gentse aannemer Denys, in opdracht van AG Vespa en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Gare Maritime in Brussel werd tot winnaar gekroond in de categorie van beste commerciële ontwikkeling. Het voormalige goederenstation op de site van Tour & Taxis werd herbestemd tot het grootste houten kantoorgebouw van Europa, dat ook volledig energieneutraal is. Dankzij onder meer de aanleg van een grote binnentuin en bomen en het toevoegen van winkels is het gebouw een "overdekte stad in de stad, waar het nooit regent". Gare Maritime werd gerealiseerd door de Brusselse ontwikkelaar Extensa Group, samen met het Rotterdamse Neutelings Riedijk Architecten en het Brusselse Bureau Bouwtechniek.

De prijs voor de beste residentiële ontwikkeling ging naar BotaniCo. Het oude schoolgebouw op de Kapucijnenvoer werd onlangs herbestemd als het eerste cohousingproject van Leuven. Het omvat 28 bijna energieneutrale woningen en appartementen. Elk gezin heeft zijn eigen woonst, maar deelt ook een aantal ruimtes, zoals logeerkamers, een grote keuken en een coworkingplek. Op die manier neemt het project goed vijf keer minder plaats in dan een klassieke verkaveling. Botanico is een project van Cohousing Projects in samenwerking met het Gentse 360 Architecten, het Roeselaarse Establis, het Gentse studiebureau Istema en bouwbedrijf Beneens uit Olen.

