WDP, het Bel20-bedrijf dat gespecialiseerd is in logistiek vastgoed, zet een rem op zijn geplande expansie. Het bedrijf verwijst in het persbericht bij de publicatie van zijn jaarresultaten naar de 'gewijzigde marktomstandigheden', zoals de hogere rente en hoge bouwprijzen.

'Om blijvend waarde te creëren, is het belangrijk om ons als vennootschap aan te passen aan deze gewijzigde marktomstandigheden, en dat houdt concreet in dat we selectiever zullen omgaan met nieuwe investeringen, dat we verder zullen inzetten op interne groeimogelijkheden en dat we WDP ENERGY versneld zullen uitrollen', klinkt het. De organische groei (voornamelijk huurindexatie, red.) en energieprojecten worden in de toekomst dus belangrijker om de doelstelling van een EPRA-winst van 1,50 euro per aandeel te halen tegen 2025.

Vorig jaar steeg de courante winst (EPRA-winst) van WDP met ruim 17 procent ten opzichte van 2021, tot 236,3 miljoen euro. Per aandeel ging het om een stijging met 13 procent, tot 1,25 euro, tegenover 1,10 euro in 2021. Het resultaat werd gedreven door voorverhuurde nieuwbouwprojecten en de organische groei via de indexatie van de huurcontracten, maar ook door nieuwe acquisities en enkele eenmalige opbrengsten, klinkt het bij de magazijnontwikkelaar. De bezettingsgraad van zijn vastgoedportefeuille lag boven de 99 procent.

Voor dit jaar verwacht WDP een EPRA-winst van 1,35 euro per aandeel (+8 procent).

WDP stelt een brutodividend voor van 1 euro per aandeel (+14 procent) voor het afgelopen boekjaar. Voor het lopende boekjaar stelt het bedrijf een dividend van 1,08 bruto in het vooruitzicht.

