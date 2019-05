De Gentse vastgoeddienstverlener en -ontwikkelaar Bopro neemt de Lateral Thinking Factory (LTFc) over, een consultancybedrijf dat zich toespitst op de circulaire economie. Het is al de derde overname van het Bopro in zes maanden.

In oktober 2018 verwierf Bopro al het Antwerpse Common Ground, een specialist in stakeholdermanagement en procesregie. Op het referentielijstje van Common Ground staan onder meer de communicatie voor de aanleg van Noorderlijn in Antwerpen en voor het intendantschap van de overkapping van de Antwerpse ring.

Met de overname van Advisers, een technische adviesbureau voor de vastgoedsector, verstevigde Bopro in april zijn positie op de Brusselse markt. Het volledig team van Advisers, onder leiding van Tanguy de Lophem en Jacques Timmerman, stapte mee in de nieuwe organisatie. De aandeelhouders Philémon Wachtelaer en Eric Verbeeck worden voor vier jaar extern bestuurder van Bopro.

'Aan die acquisities ging ongeveer twee jaar voorbereiding vooraf', benadrukt Peter Garré. 'De overnames zijn het resultaat van een strategische oefening om onze activiteiten duurzaam te enten op de verandering in het economische weefsel. We hadden vastgesteld dat we op bepaalde terreinen competenties of capaciteit misten. Met Common Ground halen we expertise in huis om in de procesregie van een project draagvlak te creëren bij alle stakeholders. Advisers heeft dan weer een sterke positie in Brussel, een markt die voor ons toch een uitdaging bleef.'

Door de overnames neemt het aantal medewerkers van Bopro toe van 65 tot 100.