De prijzen van bouwgronden tonen zeer grote verschillen tussen de gewesten.

In Vlaanderen bedraagt de mediaanprijs 224 euro per vierkante meter, dat is 2 procent meer dan in 2018. In Wallonië komt de mediaanprijs na een daling van 1,5 procent uit op 68 euro/m2. Voor het Brussels Gewest leverden de notarissen geen nieuwe data aan, maar in 2018 lag de mediaanprijs er op 764 euro/m2, ofwel ruim het elfvoudige van het prijspeil in Wallonië.

Een belangrijke disclaimer bij de onderstaande rangschikkingen voor duurste en goedkoopste gemeenten: wegens onvoldoende geregistreerde transacties ontbreken een groot aantal gemeenten, waaronder de dure Brussels gemeenten, in de statistieken van de notarissen. In de rangschikking van duurste gemeenten staan twee Vlaamse provinciehoofdsteden bovenaan: Antwerpen met een mediaanprijs 479 euro/m2 van en Leuven waar bouwgrond 417 euro/m2 kost. Gent staat op de vierde plaats met een mediaanprijs van 342 euro/m2 .

Opvallend: de kustgemeente Koksijde (373 euro/m2) staat op de derde plaats en blijkt duurder dan Knokke-Heist (302 euro/m2), dé vastgoedhotspot aan de kust. De verklaring is wellicht dan in Koksijde vooral gronden op betere locaties zijn verkocht, terwijl in Knokke-Heist vooral gronden op B-locaties van de hand gingen.

In de rangschikking van de goedkoopste gemeenten staan twee gemeenten uit de provincie Luxemburg bovenaan: Vaux-sur-Sûre (35/euro/m2) en Bouillon (36/euro/m2). Balen (128 euro/m2) in de Antwerpse Kempen is de goedkoopste Vlaamse gemeente.

