De duurste appartementen staan in Knokke-Heist, de goedkoopste in Charleroi.

Er zijn nog weinig zekerheden tegenwoordig, maar een ervan is dat de duurste appartementen van het land in Knokke-Heist staan. De mediaanprijs van appartementen in de mondaine badplaats klom 7 procent hoger in 2019 tot 395.000 euro. Op de tweede plaats in de ranking van duurste appartementengemeenten staat Wezembeek-Oppem. De notarissen noteerden in deze Vlaams-Brabantse gemeente een forse prijsklim van 15 procent tot een mediaanprijs van 309.543 euro.

Brussel en zijn groene rand is met acht gemeenten goed vertegenwoordigd in de top tien. De Antwerpse gemeente Schilde haalt ondanks een prijscorrectie van 11 procent ook nog de top tien.

Het Waalse Gewest neemt gewoontegetrouw de volledige top tien in van de gemeenten met de laagste appartementsprijzen. In Charleroi ligt de mediaanprijs voor appartementen zelfs onder de 100.000 euro.

In Vlaanderen is het Limburgse Maasmechelen de goedkoopste gemeente met een mediaanprijs van 154.000 euro. Asse (155.000 euro) in Vlaams-Brabant staat op de tweede plaats in de Vlaamse ranking.

