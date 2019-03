De Vlaamse kantoormarkt verandert

Wij adviseren onze klanten-promotoren nieuwe kantoorprojecten te lanceren in Antwerpen en Gent." David Vermeesch, partner van het jonge Brusselse vastgoedadvies- en makelaarskantoor BelSquare, is erg optimistisch over de Vlaamse kantoormarkt. Opvallend is de opmars van kantoren in West-Vlaanderen.

...