Na een stevige prijsstijging in 2019 incasseert de mediaanprijs van appartementen in De Haan in de eerste maanden van dit jaar een forse tik.

Volgens de cijfers van de notarissen zakte de mediaanprijs van appartementen in De Haan tussen januari en eind april met 10,2 procent tot 202.000 euro. Dat is de grootste daling van alle kustgemeenten. Voor de hele kustlijn bedraagt de afname 2,2 procent. Maar dat strookt niet met wat de makelaars op het terrein ervaren. "De recent verkochte panden zijn allemaal tegen de vraagprijs van de hand gegaan", zegt Trees Beirens, de zaakvoerder van Agence Du Coq. "De reden is dat de eigenaar...

Volgens de cijfers van de notarissen zakte de mediaanprijs van appartementen in De Haan tussen januari en eind april met 10,2 procent tot 202.000 euro. Dat is de grootste daling van alle kustgemeenten. Voor de hele kustlijn bedraagt de afname 2,2 procent. Maar dat strookt niet met wat de makelaars op het terrein ervaren. "De recent verkochte panden zijn allemaal tegen de vraagprijs van de hand gegaan", zegt Trees Beirens, de zaakvoerder van Agence Du Coq. "De reden is dat de eigenaars meestal niet gehaast zijn. Ze hoeven niet te verkopen." Ook Maxime Traen, vastgoedmakelaar bij Immo François, ziet geen prijsdruk. "2019 was een topjaar met stijgende prijzen. Ook de vorige jaren hebben we de appartementsprijzen in De Haan zien klimmen. We hielden er wel rekening mee dat de afschaffing van de woonbonus tot een kleine daling van 1 à 2 procent zou leiden, maar dat is niet gebeurd. Ook van de coronacrisis verwachten we geen of een minimaal prijseffect. Sinds de tweede week van mei is het extreem druk. We zien een inhaalbeweging." Trees Beirens verklaart de prijsval van 10 procent door de populariteit van goedkope panden. "Mensen die nu snel beslissen, willen vooral een uitvalsbasis aan de kust hebben. Dat zijn niet de dure appartementen of villa's. Mensen die een villa aan zee willen kopen, nemen hun tijd." Maxime Traen verwacht zelfs dat het vastgoed aan de kust sterker uit de crisis komt. "De focus zal in de nabije toekomst meer liggen op vakantie in eigen land. Veel mensen denken dat ze komende twee jaar geen verre reizen moeten plannen." In 2019 klom de mediaanprijs van appartementen in De Haan fluks hoger (+6,9%). Volgens de barometer van de notarissen was er evenwel een lichte daling van het aantal transacties (-2,5%). Woningen werden in De Haan het voorbije jaar 6 procent duurder. De mediaanprijs van 265.000 euro ligt ook merkelijk hoger dan in de meeste andere kustgemeenten. Met zijn oude villawijk in Anglo-Normandische bouwstijl is De Haan dan ook aantrekkelijk voor wie niet voor het klassieke kustappartement valt. De vraagprijs van nieuwbouwappartementen zit ook nog stevig in de lift. Het studiebureau de Crombrugghe & Partners berekende de gemiddelde vraagprijs op 3275 euro per vierkante meter, een toename van 12,9 procent op jaarbasis. Voor een appartement van 80 vierkante meter, de gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwappartement in De Haan, komt dat neer op een vraagprijs van 262.000 euro.