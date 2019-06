CORES Investment wil in Den Haag een woonproject met 844 appartementen ontwikkelen. Het is het eerste grote buitenlandse investeringsproject van deze Antwerpse vastgoedspeler.

Op de Nederlands vastgoedbeurs Provada hebben CORES Investment, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Lakenvelder Investment Group een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van 844 woningen aan de Verheeskade in Den Haag. Het woonproject zal deel uit maken van de omvangrijke gebiedsontwikkeling Central Innovation District.

De plannen van CORES Investment en zijn Nederlandse partners voorzien in vier woonblokken waarover de 844 appartementen worden verdeeld. Bedoeling is dat 30 procent van de woningen wordt bestemd voor de sociale huur. In de plint van de woonblokken is 3100 vierkante meter commerciële ruimte getekend. De drie partijen willen de plannen de komende periode verder uitwerken in nauw overleg met de gemeente Den Haag. Het ontwerp van het complex is van de hand van OPL Architecten uit Utrecht.

CORES Investment werd in 2018 opgericht door Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert. Het is een aanvulling op de activiteiten van de Antwerpse projectontwikkelaar CORES Development, dat twaalf jaar eerder door hen werd opgericht. Met CORES Investment richten de twee oprichters zich voornamelijk op kernversterkende investeringsprojecten voor institutionele beleggers in binnen-en buitenland. Ze mikken zowel op de residentiële vastgoedmarkt als op de hotel- en kantoorsector. Er werken acht mensen bij CORES Investment.