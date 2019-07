De Belgen blijven zeer actief op de vastgoedmarkt. De notarissen spreken over het drukste tweede kwartaal sinds 2007.

De recentste Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) toont een erg actieve Belgische vastgoedmarkt. Het aantal transacties lag in het tweede kwartaal van dit jaar 7,5 procent hoger dan in dezelfde periode van 2018. Volgens Fednot was het tweede kwartaal het drukste sinds het begin van de barometer in 2007. Ook in het eerste kwartaal van 2019 bereikte het aantal vastgoedtransacties al een recordhoogte.

In Vlaanderen piekte het aantal verkopen vooral in Vlaams-Brabant. Het afgelopen kwartaal noteerden de notarissen daar 14,4 procent meer transacties dan in dezelfde periode in 2018. In de provincie Limburg was de toename van het aantal transacties het kleinst: +4,8 procent.

Forse prijsstijgingen

Het hoge transactievolume gaat ook gepaard met prijsstijgingen. In het tweede kwartaal 2019 klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 260.145 euro. Dat komt neer op een stijging op jaarbasis van 3,7 procent, of een meerprijs van bijna 10.000 euro. In Vlaanderen was er een prijsklim van 1,6 procent tot 281.954 euro.

In de periode 2014-2019 steeg de gemiddelde prijs van een Belgisch woonhuis met 13,2 procent. Rekening houdend met de inflatie van 8,2 procent over die periode betekent dat een prijsstijging in reële termen van 5 procent. Gemiddeld kost een woonhuis nu ongeveer 30.000 euro meer dan in 2014.

Ook de prijzen van de appartementen zitten nog in de lift. Op jaarbasis komen de notarissen uit op een prijsklim van 4,8 procent tot een gemiddelde prijs van 229.820 euro. In Vlaanderen kostte een appartement gemiddeld 231.386 euro. Dat is 3,1 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2018.