De kostprijs van een kantoorwerkplek in België is gedaald met 4 procent. Ondanks die daling ligt de kantoorkost in ons land nog een flink stuk boven het Europese gemiddelde.

In België kost een werkplek op kantoor 11.520 euro per werknemer per jaar, een daling met 4 procent tegenover 2020. Dat blijkt uit de nieuwste Occupier Cost Index (OCI) van vastgoedadviseur Colliers. Deze index verrekent de kost het vastgoed, van de werkomgeving en van de algemene diensten per medewerker (voltijds equivalent).

Voor heel Europa toont de OCI een daling van 2 procent tot 9468 euro. De kostprijs in België ligt daarmee bijna 22 procent boven het Europese niveau. Zwitserland heeft met 18.713 euro nog steeds de duurste kantoorkost, voor Noorwegen en Zweden. België staat op de achtste plaats.

Bij onze buurlanden doet Duitsland het iets beter dan België met een OCI van 11.446 euro. Frankrijk en Luxemburg zijn met OCI's van 14.990 en 14.828 euro wel een flink stuk duurder. In Nederland daarentegen bedraagt de kantoorkost per werknemer slechts 9318 euro.

Bulgarije heeft met 2689 euro de laagste kantoorkost per medewerker. Kroatië en Hongarije vervolledigen het trio van Europese landen met de laagste OCI.

Beperkte corona-impact

Als verklaring voor de relatief hoge Belgische kantoorkost wijst Annick Vandenbulcke, managing director van Colliers Belgium, op het hoge aantal vierkante meter kantoorruimte per medewerker in ons land. Daarnaast zijn de personeelskosten gelinkt aan facilitaire dienstverlening ook hoger. Vandenbulcke verwacht wel dat aantal vierkante meter per medewerker geleidelijk zal dalen als gevolg van de post-covid-werkplekstrategie van bedrijven.

Colliers analyseert dat de impact van corona op de kantoorkost al bij al beperkt is. Hoewel veel kantoormedewerkers gedwongen van thuis uit werkten, heeft zich dat niet vertaald in een sterke daling van de OCI. De dienstverlening op kantoor werd afgestemd op de lage bezettingsgraad, maar bestaande contracten zoals van bedrijfsrestaurants werden niet of nauwelijks aangepast. Alleen variabele kosten vielen weg, maar deze werden deels vervangen door hogere kosten voor de thuiswerkplek. Dit toont volgens Colliers aan dat de huidige contracten voor facility management en huisvesting (te) weinig flexibel zijn.

