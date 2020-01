De notarissen noteerden een recordaantal vastgoedtransacties in 2019. Met dank aan een cocktail van lage rentevoeten, nieuwe huurwetgeving en de afschaffing van de woonbonus.

In vergelijking met 2018 steeg het aantal vastgoedtransacties in ons land met 8,9 procent. Het maakt van 2019 het drukste jaar ooit op Belgische vastgoedmarkt, aldus de notarissen. De stijging deed zich voor in de drie gewesten: plus 10,8 procent in Vlaanderen, plus 6,3 procent in Brussel en plus 6 procent in Wallonië.

De aanhoudend lage rente is een deel van de verklaring. Ook de strengere huurwetgeving zou meegespeeld hebben, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "Veel verhuurders verkochten hun vaak wat oudere huurwoning liever dan ze te renoveren. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe verplichtingen, zoals dubbele beglazing, dakisolatie en rookmelders."

In Vlaanderen kreeg de markt in het najaar ook nog eens een boost na de aankondiging van de afschaffing van de woonbonus. "In de week van 28 oktober tot 3 november steeg het aantal dossiers met 122 procent", stelt Van Opstal. "Van begin oktober tot eind december waren er 24,6 procent meer vastgoeddossiers in vergelijking met 2018. Er zijn in die periode 34 procent meer huizen en 10 procent meer appartementen verkocht."

Die tijdelijke piek is sinds eind november voorbij. De voorspelde terugval in januari kwam er ook: in de eerste twee weken van dit jaar daalde het aantal vastgoeddossiers met een kwart in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Huizen: sterke prijsstijging in Oost-Vlaanderen

Volgens de statistieken van de notarissen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land in het voorbije jaar met 4,2 procent tot 262.196 euro. Dat betekent dat kopers in 2019 gemiddeld 11.000 euro meer moesten betalen dan in 2018.

De prijzen klommen in de drie gewesten. In Brussel was de stijging het grootst (+5,5%). De gemiddelde prijs van een huis bedraagt er nu 478.603 euro. In Wallonië kost een huis gemiddeld 196.335 euro (+3,7%). In Vlaanderen berekenden de notarissen de gemiddelde prijs van een woonhuis op 287.353 euro (+3,6%).

De huizenprijzen stegen in alle Vlaamse provincies, maar de toename lag overal lager dan in 2018, met uitzondering van Oost-Vlaanderen. Die provincie kende de grootste stijging van de laatste vijf jaar (+4,9%). In Limburg, de provincie met de laagste gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen, was de stijging het kleinst (+2,1%).

In Antwerpen overschreed de gemiddelde prijs van een huis voor de eerste keer de grens van 300.000 euro. Daardoor waren er in Vlaanderen twee provincies waar de gemiddelde prijs boven die grens uitkwam: Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Appartementen: Limburg is de goedkoopste provincie

De gemiddelde prijs voor een appartement nam in 2019 toe met 4 procent tot 228.566 euro. Ook in dit marktsegment manifesteerde de prijsstijging zich in de drie gewesten. Brussel tekende ook hier voor de grootste toename (+5,7%). De gemiddelde prijs van een appartement klokte er af op 253.540 euro. In Wallonië bedraagt de gemiddelde prijs 177.799 euro, wat neerkomt op een stijging van 2 procent. In Vlaanderen was er een prijsstijging van 3,8 procent tot een gemiddelde prijs van 232.630 euro.

Met een gemiddelde prijs van 200.832 euro blijft Limburg de goedkoopste Vlaamse provincie. Onder invloed van de prijzige kustappartementen is West-Vlaanderen dan weer de duurste provincie (260.922 euro). In de periode 2015-2019 steeg de gemiddelde prijs het meest in de provincie Antwerpen: van 188.849 naar 215.563 euro.

De notarissen berekenden ook nog dat de Belg gemiddeld 30 procent meer betaalt voor een extra slaapkamer in een appartement.

